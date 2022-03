Estreante Juventus recebe Lyon pela Champions Feminina

A Juventus enfrenta nesta quarta-feira (22) o Lyon em busca da primeira semifinal da Champions League Feminina de sua história. A Velha Senhora que foi fundada em 2017 já fizeram algo inédito que foi chegar nas quartas de finais. Mas antes disso terá que enfrentar o Lyon que conquistou o torneio europeu por sete vezes e é o grande favorito do torneio europeu.

Bianconeras buscam fazer história

Vindo de uma boa fase no Campeonato Italiano onde goleou o Milan por 6 a 0 pela Copa da Itália, a Juventus vai tentar reescrever a sua curta história pela Champions. Com uma boa campanha, onde perdeu só uma partida dos últimos dez jogos o time quer surpreender ás heptacampeãs europeias.

Para continuar sonhando com o título, a Juve vai ter que que superar o grande desfalque da Cecília Salvai, ela está lesionada no ligamento cruzado e não atua mais na temporada. Mas nem tudo são péssimas notícias, Matilde Lundorf que entrou no banco de reservas no último jogo contra a Lazio pode virar titular, além da craque do time Cristiana Girelli que fez quatro gols na fase de grupos.

Provável escalação da Juventus: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sebrant, Boattin; Caruso, Junge-Pedersen, Cernoia; Bonansea, Hurtig, Girelli.

Lyon vai tentar confirmar o favoritismo

O Lyon irá com tudo para cima das donas da casa. As Les Gonee, foram lideres isoladas do Grupo D com 15 pontos e só perderam uma única vez contra o Bayern de Munique ainda na primeira fase, com isso os time francês vai em busca do seu octacampeonato europeu.

Para isso acontecer o Lyon não poderá contar com a goleira Christiane Endler que se se machucou no final de janeiro. A boa notícia é que no lugar da arqueira titular, a Sarah Bouhaddi está pronta para o confronto. Enquanto isso à dupla de ataque Melvine Malard e a Ada Hegerberg estão prontíssimas para o duelo, juntas elas marcaram cinco gols nos últimos jogos pela Champions.

Provável escalação do Lyon: Bouhaddi; Carpinteiro, Buchanan, Renard, Bacha; Mbock, Henrique; Cascarino, Macário, Malard; Hegerberg.