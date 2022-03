Atalanta conta com eficiência para vencer Bologna fora de casa

Conhecida nas últimas temporadas pelo futebol ofensivo, a Atalanta contou com a eficiência para vencer o Bologna, neste domingo (20), em jogo válido pela 29ª rodada da Serie A 2021-22. A partida, realizada no Renato Dall'Ara, teve vitória dos visitantes por 1 a 0.

No 3-4-2-1 de Gian Piero Gasperini, a Atalanta BC chutou mais vezes em direção ao gol: 15 a 12. Também no 3-4-2-1 e com Sinisa Mihaijlovic como técnico, o Bologna FC 1909 teve mais posse de bola: 61%. No número de finalizações certas, empate: três a três.

Chances para ambos

A primeira boa chance da partida foi da Atalanta: aos 31 minutos, Giorgio Scalvini aproveitou cobrança de escanteio e finalizou na trave esquerda. A resposta do Bologna praticamente encerrou a primeira etapa: com 43, Jerdy Schouten acionou Riccardo Orsolini no lado direito e ele chutou em cima de Juan Musso. Em casa, os Veltri perderam nova oportunidade aos cinco minutos do segundo tempo: Marko Arnautovic recebeu no comando do ataque e chutou à esquerda da meta. Com 17, quem apareceu no ataque foi a Dea: Hans Hateboer passou por Aaron Hickey e finalizou à esquerda da meta de Lukasz Skorupski.

Quatro minutos depois, Teun Koopmeiners recebeu de Luis Muriel e chutou muito à direita. O tento dos Orobici, enfim, saiu aos 37: Moustapha Cissé avançou pela direita, fintou Hickey e chutou no canto esquerdo.

Os Felsinei tiveram grande chance aos 45: Gary Medel escorou cruzamento de Adama Soumaoro do lado direito e finalizou à direita. Os Nerazzurri chegaram a ampliar aos 49, com Mario Pasalic, mas o atleta estava em posição irregular ao receber a assistência de Marten de Roon.

Próximos jogos

Na 30ª rodada da Serie A, o Bologna viaja para enfrentar o Milan, no dia 02 de abril, mesmo dia em que a Atalanta recebe a Napoli. Os dois jogos ainda não têm horários definidos.