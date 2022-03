Wolfsburg sai na frente mas cede empate ao Arsenal no fim da partida

As equipes de Arsenal e Wolfsburg se enfrentaram no Emirates Stadium, nesta quarta-feira (23), às 17h, para disputar as quartas de final da Champions League Feminina. O jogo que teve até um certo domínio da equipe da casa, acabou não se refletindo isto no placar final. A partida acabou terminado em 1 a 1, com os gols de Wassmuth para as alemãs que saíram na frente, e o da Wubben-Moy que empatou para as inglesas.

Alemãs saem na frente

A partida começou com o Arsenal levando perigo já aos 30 segundos com sua centroavante Bethany Mead, mas a finalização saiu ao lado esquerdo da goleira Almuth Schult.

Nenhuma das duas equipes conseguiam levar perigo ao gol de sua adversária, porém as Gunners controlavam mais a partida mantendo a posse da bola ao seu favor, mas todas chances que elas tiveram acabaram passando longe do gol da goleira do Wolfsburg.

As alemãs em seu primeiro ataque já chegou com perigo, quando aos 17 minutos, Tabea Wassmuth acerta a finalização que parou na boa defesa da goleira Manuela Zinsberger.

Mas não demorou muito para as Lobas abrirem o placar, e logo no ataque seguinte aos 18 minutos, Joelle Wedemeyer cruza na cabeça de Wassmuth, que acerta no cantinho do gol, sem chances desta vez para goleira Zinsberger, e assim abrindo o placar em 1 a 0 para o Wolfsburg.

Aos 24, a equipe alemã quase ampliou o placar com a Alexandra Popp, que aproveitou bom cruzamento para subir nas costas da zagueira inglesa e finalizar de cabeça, mas a bola passa raspando a trave adversária.

A equipe de Londres não sentiu o gol sofrido, e continuou usando a mesma tática de ter a posse ao seu favor, com isso, acabou chegando com perigo ao gol de suas adversárias em duas oportunidades. Uma após a cabeçada de Katie McCabe no cantinho, que fez a goleira Schult se esticar toda para fazer a defasa, e outra minutos depois com a Mead, que após lindo corte na zagueira adversária, ficou cara a cara com a goleira, mas finalizou devagar e parando na Schult mais uma vez.

E assim acabou o primeiro tempo, mesmo com a equipe do Arsenal estando melhor na partida e com mais posse de bola, suas jogadoras pecaram muito nas finalizações, sendo a maioria delas longe do alvo. Algo que não aconteceu com a equipe do Wolfsburg, que mesmo com poucas chances foi mais efetiva e acabou indo para o intervalo com 1 a 0 no placar.

Tudo igual no confronto de ida

O Arsenal já voltou para segunda etapa levando perigo, após boa troca de passes, Noelle Maritz cruza rasteiro para Stina Blackstenius que fica com gol aberto para marcar, mas acaba pegando errado na bola e não aproveitando a chance de empatar a partida.

Alguns minutos depois, Lia Wälti da um lindo lançamento para Blackstenius entre as defensoras do Wolfsburg, ela domina bonito ficando cara a cara com a goleira e finaliza pro fundo das redes, mas a assistente marca posição irregular da camisa 25 e anula o gol do Arsenal.

As inglesas martelavam tentando o empate, e aos 52, Mead bateu cruzado, a camisa 11 Miedema se esticou na pequena área mas não conseguiu alcançar a bola, que acaba passando por toda área do Wolfsburg, e o Arsenal acaba perdendo mais uma oportunidade.

Aos 60, as alemãs conseguiram chegar pela primeira vez ao ataque na segunda etapa, e no mesmo ataque teve duas chances de ampliar o placar, mas ambas as suas chances acabaram acertando na trave, uma com a Wassmuth e outra com a Jill Roord.

O Wolfsburg melhora na partida após suas chances que pararam na trave, e aos 72, a Wassmuth finaliza, mas o chute sai fraco e a goleira Zinsberger defende em dois tempos. Um pouco depois a camisa 10 Svenja Huth teve mais uma chance para as alemãs, mas parou novamente na goleira do Arsenal.

O jogo estava se encaminhando para a vitória do Wolfsburg, as poucas chances que o Arsenal vinha tendo eram chutes fracos que paravam na goleira Schult. Mas, aos 88, Tobin Heath cobrou falta rasteira, e no meio da área a zagueira dos Gunners, Wubben-Moy, dominou a bola e encheu o pé para o fundo da rede, empatando a partida para equipe inglesa. Com isso, a partida acabou terminando em 1 a 1.

Próximos jogos

As meninas do Arsenal enfrentará a equipe do Tottenham, sábado (26), ás 11h15 pelo Campeonato Inglês. Já o Wolfsburg enfrentará o Eintracht Frankfurt, também no sábado, ás 9h, pelo Campeonato Alemão.

Já o jogo da volta entre as duas equipes pela UEFA Champions League, será no Wolksvagen Arena, na Alemanha, no dia 31 de março, às 13h45.