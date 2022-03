Arsenal e Wolfsburg se encaram pela Women's Champions League

Depois de um primeiro dia eletrizante, a Women's Champions League continua nesta quarta-feira (23), com Arsenal x Wolfsburg se enfrentando pelo jogo de ida das quartas de final. A bola rola às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium,, em Londres. O jogo de volta, na Alemanha, acontece no dia 31 de março.

Em campo, apesar de ser apenas o jogo de ida, a vitória vale e muito. O Arsenal chega para o confronto após se classificar na segunda posição, atrás apenas do Barcelona, considerado o melhor time do futebol feminino atualmente. Além disso, os Gunners venceram Hoffenheim e Koge.

Do outro lado, o Wolfsburg liderou o seu grupo, que ainda tinha Juventus, Chelsea e Servette FC. O curioso é que todos do grupo A terminaram com 11 pontos, mas os lobos alemãs levaram a melhor nos critérios de desempate.

Último confronto entre Arsenal e Wolfsburg

Ambas as equipes acabaram por estabelecer recordes nas quartas de final. O Arsenal participa pela 14ªf vez na história, enquanto o Wolfsburg chega à sua décima temporada seguida avançando para as quartas de final.

As últimas partidas entre as equipes por uma competição da UEFA, aliás, aconteceu em 2012-13, quando se enfrentaram nas semis. O Wolfsburg levou a melhor nos dois jogos, com vitórias por 2 a 1 e 2 a 0 e chegou às finais da competição e acabou como campeã do torneio.

Prováveis escalações para a partida entre Arsenal x Wolfsbur pela Champions League feminina:

Arsenal: Zinsberger; Maritz, Williamson, Raffaele, Catley; Little, Wälti; Mead, Miedema, McCabe; Blackstenius

Wolfsburg: Schult; Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein, Huth; Bremer, Wassmuth, Roord