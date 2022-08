Sevilla fecha acordo com United e fica próximo de anunciar Alex Telles

O mercado de transferência segue agitado entre os jogadores brasileiros. O Sevilla acertou com o Manchester United e agora espera finalizar o acordo pelo lateral-esquerdo Alex Telles nos próximos dias.

De acordo com a jornalista Tati Mantovani, da TNT Sports, os clubes acertaram a base de um empréstimo, faltando apenas detalhes do contrato e os exames médicos no clube espanhol. Fabrizio Romano também deu a notícia, informando que a equipe espanhola pressiona para o acordo e neste momento, é o grande favorito para concretizar o negócio.

O jogador perdeu espaço na equipe desde a chegada do Erik ten Hag, que contratou Tyrell Malacia, ex-Feyenoord por €15 milhões. Com a titularidade do Luke Shaw e a nova contratação, o brasileiro chegou a jogar de zagueiro e volante durante a pré-temporada dos Diabos Vermelhos na Tailândia e Austrália.

Alex Telles chegou ao Manchester United em 2020 por €15 milhões, saindo do Porto, onde era ídolo. Nesse período, disputou 50 jogos com a camisa do clube inglês, onde marcou apenas um gol - contra o Villarreal na Champions League e anotou oito assistências.