Fiorentina bate Istanbul Basaksehir e garante vaga no mata-mata da Conference League

Após um começo ruim na Uefa Europa Conference League, a Fiorentina conseguiu a terceira vitória seguida na competição e garantiu vaga ao mata-mata do torneio com uma rodada de antecedência. Nesta quinta-feira (27), a Viola derrotou o Istanbul Basaksehir, até então líder invicto do grupo A, por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália. Aleksic abriu o placar para o time turco, mas Jovic, duas vezes, decretou o triunfo dos mandantes.

O Istanbul saiu na frente com gol aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Aleksic recebeu passe longo do goleiro Sengezer e aproveitou saída esquisita de Gollini para colocar os turcos na frente.

Mesmo atrás do placar, a Fiorentina não se abalou no jogo e seguiu criando chances - foram seis finalizações no primeiro tempo, contra apenas duas dos rivais na etapa inicial. Aos 26, após ótimo cruzamento de Kouamé, Jovic se esticou e empatou o placar. O sérvio ainda teve chance clara de virar no primeiro tempo, mas desperdiçou, enquanto Sengezer evitou um belíssimo gol em chute de fora da área de Kouamé.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama. Aos 5, a conexão Kouamé-Jovic quase resultou em mais um gol, mas o sérvio mandou à esquerda do gol.

Já aos 17, após levantamento de Saponara, Kouamé cabeceou, Sengezer espalmou para frente e Jovic mandou para as redes, assegurando três pontos importantes para a Viola.

Sequência da temporada

Istanbul Basaksehir e Fiorentina têm dez pontos cada, mas os turcos estão com a vantagem no confronto direto, já que venceram o primeiro jogo por 3 a 0.

Na rodada final, que acontece na próxima quinta-feira (4), as duas equipes decidem quem fica com a primeira colocação na chave. A Viola visita o RFS, na Letônia, enquanto o Istanbul recebe o Hearts, da Escócia. As partidas acontecem às 12h30 (horário de Brasília).