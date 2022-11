Argentina vence jogo tenso contra México e respira na Copa do Mundo

Na tarde deste sábado (26), o Estádio Lusail foi palco de um jogo apreensivo e quem se saiu melhor foi a Argentina, que bateu o México por 2 a 0. Partida válida pela segunda rodada de grupos da Copa do Mundo. Os gols da vitória foram o Messi e Enzo Fernández, que transformaram a atmosfera do estádio.

Argentina pressionada

O jogo começou com a Argentina com posse de bola, tentando pressionar o México, mas logo em seguida os Astecas passaram a pressionar a Argentina no campo de ataque. Aos nove minutos, após uma cobrança de falta, Montes tocou na bola e passou raspando no gol de Martínez. Até então os Hermanos não chegaram nem perto do goleiro Ochoa, já que mesmo com a bola, o México marcou forte e atrapalhava a troca de passes da Argentina, que não conseguiram avançar na partida, devido a boa marcação mexicana.

Do meio para o fim, ambos os times tiveram boas oportunidades de abrir o placar, aos 33, Messi em uma cobrança de falta, mandou direto para o gol, mas Ochoa defendeu. Minutos depois, após cobrança de escanteio, Lautaro subiu alto e cabeceou para fora. Então, nos minutos finais da partida, México apareceu novamente, ocupando o campo de ataque e pressionando os Hermanos. Aos 44 da etapa inicial, Vega cobrou uma falta colocada e Martínez saltou e encaixou a bola.

Reação dos hermanos

Argentina voltou outra na etapa final, sabendo a importância da vitória, se jogou ao ataque, mas ainda com dificuldades de encontrar espaços depara com uma defesa sólida mexicana. A busca pelo ataque deu certo e aos 18 minutos, Messi recebeu livre na frente da área, que finalizou forte, no canto do Ochoa, que não conseguiu pegar a bola, abrindo o placar o Lusail. Com a partida de hoje Messi igualou o número de jogos e gols do Maradona em Copa do Mundo, são 21 jogos e 11 gols.

Maiores artilheiros da Argentina na história das Copas:



1) Batistuta: 10 gols

2) Stabile, Maradona e [Messi]: 8 gols

5) Kempes: 6 gols



Messi igualou Maradona no número de jogos (21) e gols (8) em Mundiais neste sábado.#ARGxMEX



📷: Reuters pic.twitter.com/vNtC9nxCPf — Espião Estatístico (@EspiaoEstatist) November 26, 2022

O gol desestruturou a equipe mexicana, que já não jogava tão bem e não conseguiu levar perigo ao gol argentino. Já a Argentina, com o placar a seu favor, não tinha mais pressa na saída da bola, jogava mais tranquilo, para manter o placar. Nos minutos finais da partida, Messi cobrou escanteio curto, Enzo Fernández recebeu na entrada da área, driblou o marcador e mandou no ângulo, ampliando a vitória Argentina. Já nos acréscimos, México tentou descontar, ficou com a posse de bola, mas não conseguiu quebrar o bloqueio dos Hermanos.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, Argentina deixa a lanterna do Grupo C e vai para o segundo lugar, junto com Arábia Saudita, ambas com três pontos, mas os Hermanos têm vantagem no saldo de gols. Polônia é líder, com quatro pontos. Já o México, está na lanterna, com um ponto.

Os times voltam aos gramados na quarta-feira (30), às 16h, pela terceira e última rodada da fase de grupos. Argentina enfrenta a Polônio no Stadium 974 e o México joga contra a Arábia Saudita no Lusail Stadium.