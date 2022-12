Melhor ataque da Copa, França chega à decisão de forma segura; recorde campanha

A França alcança a quarta final em Copas do Mundo, a segunda consecutiva. Diante da Argentina, neste domingo (18), no estádio Lusail, os Bleus buscam a marca histórica de ser bicampeã mundial seguido, feito conseguido apenas pelo Brasil (1958 e 1962) e Itália (1934 e 1938). Com uma campanha consistente e o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados, os franceses comandados por Didier Deschamps foram derrotados apenas uma vez contra a Tunísia, quando atuaram com time reserva, e no restante venceram todos os jogos até a decisão.

Classificação com antecedência na primeira fase e derrota no último jogo

No primeiro confronto, os franceses levaram um susto no começo diante da Austrália, mas logo souberam reagir. Contando com gols de Rabiot, Giroud matador, marcando duas vezes, e Mbappé fechando o placar, os atuais campeões viraram o marcador e transformaram o revés em goleada por 4 a 1.

França goleou a Austrália por 4 a 1 na estreia (Foto: Divulgação/Équipe de France)

No jogo seguinte, Mbappé apareceu para a Copa. Ele foi para as redes duas vezes e decidiu o confronto contra a Dinamarca, vencido pela França por 2 a 1. Os Bleus haviam perdido para os dinamarqueses duas vezes em 2022, mas se impuseram e garantiram a vaga ao mata-mata com uma rodada de antecedência.

Na última partida da fase de grupos, a zebra passeou no Mundial. Atuando com o time reserva, os Blues perderam pelo placar de 1 a 0 contra a Tunísia e desperdiçaram a chance de entrar nas oitavas com a invencibilidade intacta.

Bleus avançam com três vitórias no tempo normal no mata-mata

Nas oitavas de final contra a Polônia, não teve pra ninguém e a França venceu por 3 a 1. No melhor jogo dos franceses na Copa, Giroud abriu o placar e Mbappé marcou dois, se tornando o artilheiro da competição, ultrapassando o Pelé como o mais novo a atingir os nove gols em Copas do Mundo.

Mbappé marcou dois contra a Polônia nas oitavas (Foto: Divulgação/Équipe de France)

Já nas quartas tiveram mais dificuldades de construir o triunfo. Diante de uma Inglaterra guerreira, Tchouaméni colocou a França na frente, mas Harry Kane empatou de pênalti. No segundo tempo, Giroud fez o gol da vitória por 2 a 1 de cabeça. Os ingleses ainda perderam uma penalidade com o próprio Kane, que desperdiçou a chance de levar o jogo para a prorrogação.

Na semifinal, a seleção francesa contou com um ambiente hostil. Empurrado pela torcida, o Marrocos até lutou, mas não souberam colocar a bola na rede e os Bleus, mesmo sem brilho, venceram por 2 a 0 com gols de Theo Hernandez e Kolo Muani para alcançar a decisão no Catar.