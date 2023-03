Fiorentina bate Milan e engata segunda vitória no Italiano

Na tarde deste sábado (4), em Florença, a Fiorentina derrotou por 2 a 1 o Milan, com direitos a gols de Nicolás González de pênalti no inicio de segundo tempo aos 4 minutos e aos 43 da segunda etapa a viola ampliou o placar com Jovic que veio do banco. Pela equipe de Milão, Theo Hernández nos acréscimos da partida aos 50 minutos fez o solitário gol do Milan para salvar um jogo horroroso que os milanistas faziam.

A equipe de Pioli veio em um 3-4-3 priorizando ataque e defesa, deixando espaços no meio-campo para os meias da viola brilharem. Bonnaventura, Amrabat e Mandrágora fizeram uma partida incrível. Nos números esse brilho não é encontrado, já que o Milan teve mais posse com 53% contra os 47% da equipe da casa. Os defensores rossoneros sofreram nas mãos de um ataque avassalador dos roxos de Florença, evidenciado pelos oito chutes a gol e várias defesas do goleiro Maignan, que se não fossem suas defesas poderia ser um passeio do time da casa, além dos 11 escanteios, pena nenhum resultar em gol.

Com a derrota o Milan, com seu ataque de mais de quarenta gols (terceiro melhor da competição), e sua defesa que não é das melhores, fica em quarto lugar no campeonato com 47 pontos somados em 25 partidas disputadas, com quatorze vitórias, cinco empates e seis derrotas. Já a Viola vai para o décimo segundo lugar do campeonato com os mesmos números de jogos que seu adversário somou apenas 31 pontos com oito vitórias sete empates e dez derrotas, o que não se espera de uma equipe com bons jogadores como os da equipe roxa, o que pode ser traduzido pelos números totais de seu fraco desempenho ofensivo e sua defesa que vinha sendo uma lástima.

Agenda das equipes

Em seu próximo jogo na quarta-feira às 17h (de Brasília) o Milan irá entrar em campo contra o Tottenham pela Champions League. Stefano Pioli o técnico experiente da equipe italiana terá dificuldades em Londres depois de uma atuação péssima como esta. A partida é válida pelas oitavas de final da competição europeia que o time não conquista desde a temporada 2006-07, na época o time contava com um elenco recheado de craques hoje, parece mais um monte de jogadores, que não tem vontade de serem campeões.

Já a Viola vai ter um confronto pela Conference League casa contra o fraco Sivasspor da Turquia, na quinta-feira às 17h (de Brasília). Vicenzo Italiano, um dos técnicos mais novos do campeonato, conta com força máxima de sua equipe para esse confronto. Além disso, as homenagens ao falecido capitão Davide Astori continuarão. O zagueiro faleceu a cinco anos, uma tragédia que pegou a todos os torcedores e jogadores de surpresa, uma comoção por toda Florença.