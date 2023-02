Fiorentina sai atrás, vira contra Braga e confirma vaga na próxima fase da Conference League

Haja coração! No jogo da volta dos playoffs da Conference League, a Fiorentina recebeu o Braga nesta quinta-feira (23) no Estádio Artemio Franchi, em Florença na Itália, e venceu de virada por 3 a 2, carimbando a vaga para a próxima fase da competição.

A equipe italiana já tinha vencido em Portugal por 4 a 0 e levou uma enorme vantagem para o segundo jogo, onde venceu mais uma vez e garantiu vaga na próxima fase da competição. O Braga está eliminado da Conference League.

O confronto começou cheio de emoções e com pinta que haveria um milagre em Florença. A Fiorentina começou no ataque, mas foi o Braga que anotou o primeiro. Aos 17', André Castro recebeu dentro da área e abriu o marcador.

Após o primeiro gol, o time português se mandou para o ataque em busca do segundo. E conseguiu aos 36', quando Djalo recebeu passe e marcou o segundo gol do Braga, colocando fogo no confronto.

Com 36 minutos, o torcedor e os jogadores do Braga passaram a acreditar numa possível equilibrada no placar, no qual foi derrotado por 4 a 0 em Portugal.

Mas, a resposta da Viola veio logo na sequência. Mandragora recebeu assistência de Bonaventura e o meia finalizou para diminuir o placar para a Fiorentina e dar sossego novamente ao time italiano.

Na etapa final, a Fiorentina fez valer a superioridade e o mando de campo, dominando os 45 minutos finais. Logo aos 53', Arthur Cabral marcou, mas foi marcado lance irregular.

Aos 59', o empate. Bonaventura com outra assistência, agora para Saponara, que não desperdiçou a chance do empate e igualou o placar.

Já na reta final, a Viola virou. Aos 84', Bonaventura achou outro passe e agora para Arthur Cabral, que marcou o terceiro da Fiorentina e deu números finais ao duelo na Itália.

Próximos confrontos

Os dois times agora voltam a focar em suas competições nacionais. A Fiorentina encara o Hellas Verona na próxima segunda-feira (27), às 14h30, fora de casa, em duelo válido pela Serie A.

O Braga entra em campo no mesmo dia, às 18h15, contra o Vitória SC, também fora de casa, em partida da Primeira Liga.