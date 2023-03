"Dominamos completamente o jogo", diz Havertz após classificação do Chelsea

Na tarde desta terça-feira (7), o Chelsea enfrentou a equipe do Borrusia Dortmund, no jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League, no Stanford Bridge, em Londres. Tal jogo que sacramentou a classificação do time londrino para as quartas de final da competição, tendo seus gols marcados por Havertz e Sterling.

O jogo de ida havia prejudicado ainda mais o relacionamento da torcida do Chelsea com o técnico Graham Potter, entretanto, com a classificação, será a primeira vez, em uma grande sequência de resultados, em que o técnico inglês, poderá realizar seu trabalho de forma mais leve e com menos pressão de seus adeptos.

Potter ball in full flow 🤩🫡 pic.twitter.com/U2STPr0w2I

Most passionate Potter has been tonight than all season — P (@ForeverBlue_07) March 7, 2023Após a partida, o meia alemão

Kai Havertz, foi perguntado sobre a partida, e a partir disso o próprio indagou, e se mostrou contente com a atuação e o resultado da equipe na partida de hoje: "Dominamos completamente o jogo".

O meia também falou sobre a atual situação do clube e complementou: "Nós, neste momento, não temos mais as copas ou a liga para disputarmos, temos de jogar com a nossa vida a Champions League".

Outro jogador do time Londrino, após o jogo de ida, comentou sobre o seu companheiro Havertz, que via sendo criticado por alguns torcedores dos Blues: "Ele é um ótimo jogador, e nunca para de se dedicar aos treinamentos, ele sempre apenas procura ser um jogador melhor e conseguir fazer gols, e amanhã ele irá marcar o seu", disse João Felix, e no jogo de hoje, se pôde ver uma atuação de gala do meia , fazendo o gol da classificação, e podendo rebater as críticas que vinha recebendo.

Próximos Compromissos

O Próximo compromisso dos Blues será neste sábado (11), em jogo válido pela 27a Rodada da Premier League, no King Power Stadium, contra a equipe do Leicester City. Atualmente o clube Londrino se encontra na 10a colocação, com 34 Pontos.