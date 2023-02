Leicester vira em dois minutos e goleia o Tottenham na Premier League

O Tottenham perdeu para o Leicester por 4 a 1, neste sábado (11), pela 23ª rodada da Premier League, no King Power Stadium. Os Spurs abriram o placar com Rodrigo Bentacur, mas em dois minutos, os Foxes viraram a partida com Mendy e Maddison. Iheanacho e Barnes fecharam o resultado para os mandantes.

“Come on, Foxes”

O Leicester City fez valer neste sábado (11), o bom retrospecto diante do Tottenham, em casa. Diante da sua torcida, os Foxes viram o rival sair na frente com gol do volante uruguaio Rodrigo Bentancur, aos 14’.

Mas, aos 23’, os mandantes empataram com Mendy e dois minutos depois, viraram a partida com James Maddison. Na frente do jogo, os Foxes seguiram pressionando o Tottenham, que abalado com a virada, não conseguiu reagir. Assim, nos acréscimos, o atacante Iheanacho marcou o terceiro gol do Leicester.

Na volta do intervalo, o ritmo do jogo não foi diferente, algumas boas chances foram criadas para ambos os lados, e aos 81’, Harvey Barnes fechou a goleada para os donos da casa. Brendan Rodgers e Conte fizeram mudanças nos times para alterar a situação da partida. Por fim, o placar foi o mesmo até o final. 4 a 1.

Tabela e compromissos

Com o resultado, o Leicester subiu para a 13ª posição, com 24 pontos. Já o Tottenham, permaneceu na 5ª colocação, com 39 pontos, na Premier League.

O próximo compromisso dos Foxes é no domingo (19), às 11h00, contra o Manchester United, no Old Trafford, pela Premier League. Por outro lado, os Spurs recebem o West Ham, em casa, às 13h30, pela mesma competição.