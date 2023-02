Borussia Dortmund atropela no segundo tempo e goleia Freiburg na Bundesliga

O Borussia Dortmund engatou sua quarta vitória seguida com goleada de 5 a 1 sobre o Freiburg, no Signal Iduna Park, pela 19ª rodada da Bundesliga. Os Aurinegros abriram a conta no primeiro tempo, com Schlotterbeck, mas os Brasileiros da Brisgóvia igualaram com Höler. Depois do intervalo veio mais números e atropelo, com quatro tentos de Adeyemi, Haller, sendo o primeiro com a camisa do Dortmund , Brandt e Reyna.

Zaga entrega empate

O Dortmund controlou e empurrou os Brasileiros da Brisgóvia, apelido ganho em 1993-94, mas faltava colocar no alvo. Wolf construiu boa chegada ao ataque, partiu em velocidade, levou para o meio e entregou para o Adeyemi na esquerda. Ele abriu com Guerreiro, que bateu cruzado, à direita do gol. Aos 17, Sildillia levou dois amarelos num intervalo de dois minutos e acabou sendo expulso. Era o momento para os Aurinegros definirem. Süle teve espaço e resolveu finalizar de longe. Flekken desviou e a bola explodiu na trave e saiu pela linha de fundo. Logo em seguida, Brandt cobrou escanteio da esquerda. Após bate-rebate, Schlotterbeck girou e, mesmo caído, acertou o canto de seu ex-time, marcando na primeira finalização dos mandantes no alvo. Mesmo assim, faltava calibrar. Reus quase ampliou, mas carimbou a marcação e a redonda passou perto do gol antes de sair.

Como é sabido, para tristeza dos torcedores aurinegros, a zaga entregou. O time da Floresta da Negra trocou passes na quina da área, Höler tocou para Doan, que acionaria Grifo. O atacante tentou invadir a área, a zaga cochilou e a bola sobrou para Höler igualar na primeira finalização dos visitantes.

Foto: Divulgação/BVB

Domínio vem com gols

Na volta do intervalo, o Dortmund mostrou em uma jogada a qualidade para voltar a liderar o marcador. Adeyemi tabelou com Bellingham, que devolveu com toque de calcanhar, o jovem atacante conduziu na área e finalizou no canto. O Freiburg sentiu e voltou a ser dominado pelos donos da casa, que ainda por cima, era empurrado pelos cânticos da torcida. Brandt pegou rebatida do escanteio e rolou para Guerreiro levantar na área. Haller subiu bem e cabeceou no chão para ampliar a vantagem.

E, depois de participar de outros dois tentos, Brandt deixou o seu ao ser acionado no meio. O meio-campista dominou e soltou uma bomba de longe. A bola explodiu na trave e morreu dentro das redes. A goleada terminaria com participação do banco. Bynoe-Gittens encarou a marcação, tocou para Guerreiro, que ajeitou para Reyna fazer o seu terceiro gol saindo do banco e fechar a conta.

Como fica?

A goleada faz o Borussia Dortmund ficar na segunda colocação, somando 37 pontos, os mesmos do líder Bayern de Munique, que entra em campo neste domingo (5). Já o Freiburg cai para o sexto lugar, tendo os mesmos 34.

No meio da semanas, os times irão disputar vaga na DFB Pokal. Os Brasileiros da Brisgóvia irão enfrentar o Sandhausen, na terça-feira (7), no Hardtwaldstadion, e no dia seguinte, os Aurinegros medirão forças contra o Bochum, no Vonovia Ruhrstadion.