Internazionale vence Lecce em casa e assume vice-liderança do Italiano

A Internazionale recebeu o Lecce, no Giuseppe Meazza, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano e venceu por 2 a 0 com gols de Mkhitaryan, e Lautaro Martinez, que marcou seu 14º gol no campeonato e fechou o placar. A equipe de Milão chega aos 50 pontos, se mantem na vice-liderança e continua firme na briga por vaga para a UEFA Champions League da próxima temporada.

O time Nerazzurri teve a seu favor a derrota do seu maior rival Milan para a Fiorentina, e também torce para a Roma perder para a Juventus, para manter seis pontos de diferença para o primeiro time fora da zona de classificação à maior competição do mundo.

Primeiro tempo sem dificuldade

Um primeiro tempo sem grandes chances, a Internazionale conseguiu abrir vantagem sobre a Lecce por conta de sua superioridade técnica. Após Dzeko quase ter aberto o placar de cabeça, a equipe de Milão marcou seu gol aos 28 minutos com Barella sendo acionado na área, limpando a marcação e encontrando Mkhitaryan, que finalizou colocado para marcar um belo gol para a equipe Nerazzurri.

Segundo tempo de Lautaro Martinez

Na segunda etapa, o time da casa ampliou o marcador aos sete minutos com Lautaro Martínez recebendo cruzamento rasteiro na área dos pés de Dumfries e finalizando de primeira para balançar as redes. Na sequência, a equipe de Simone Inzaghi não criou grandes chances para aumentar o placar, enquanto a Lecce teve muitas dificuldades para chegar ao gol de Onana, embora tenha assustado os mandantes em uma cabeçada de Hjulmand no fim da partida.

Agenda

A Internazionale volta a campo na próxima sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), quando enfrenta o Spezia pela 26º rodada do Campeonato Italiano. O Lecce volta a campo dois dias depois, no domingo, às 08h30 (horário de Brasília), quando recebe o Torino, também pelo campeonato local.