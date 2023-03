Avassalador! Haaland marca cinco vezes, City goleia o Leipzig e avança às quartas da Champions

Manchester City e RB Leipzig se enfrentaram nesta terça-feira (14), pelo segundo jogo das oitavas de final da Uefa Champions League. Jogando em casa, no Etihad Stadium, o time liderado pelo artilheiro Erling Haaland não tomou conhecimento dos alemãs e goleou por 7 a 0. Haaland (5x), Gündogan e De Bruyne fizeram os gols da partida.

Com o resultado e o 1 a 1 no primeiro jogo, o City está garantido nas quartas de final da Liga dos Campeões. Agora, a equipe inglesa aguarda seu adversário no sorteio que será realizado nesta sexta-feira (17), às 8h. O RB Leipzig está eliminado.

Hat-trick no primeiro tempo

A primeira etapa começou com erros na saída de bola das duas equipes, mas com o City oferecendo mais perigo. Os Citizens tinham como principal arma a bola aérea. E em uma delas surgiu o lance do primeiro gol.



Depois de cruzamento na área, Rodri subiu de cabeça e a bola resvalou no braço de Henrichs. Depois de análise no VAR, o juiz assinalou o pênalti. Na cobrança, Haaland marcou o primeiro, 1 a 0.



Logo depois do gol, o centro-avante, que já estava incomodando a defesa adversária, acordou de vez. Haaland pressionou o goleiro, que deu chutão. A bola ficou com Akanji que mandou para frente. A bola voltou para o norueguês, que fez o pivô para De Bruyne chutar no travessão. No rebote, Haaland cabeceou para as redes, 2 a 0.



E era mesmo a noite do camisa 9. Aos 46 minutos, Rúben Dias cabeceou, a bola foi na trave, passeou pela linha até que Haaland aparecesse para conferir. Hat-trick do norueguês e festa da torcida.

Goleada e recorde



Para quem achava que o artilheiro da noite iria se poupar no segundo tempo, ele fez questão de mostrar que não. Mas antes, aos 4 minutos, teve espaço para um coadjuvante de luxo deixar sua marca. Gundogan recebeu na entrada da area, cortou o zagueiro e bateu de canhota no canto, goleada do City.

Logo depois, aos 8, o homem do jogo apareceu de novo. Depois de cruzamento, Haaland tentou de cabeça, mas Blaswich espalmou. A bola sobrou pra Akanji que cabeceou, o goleiro fez nova defesa, mas ela voltou de novo para Haaland que não perdoou, 5 a 0.



E ele não parou por aí! Aos 12 minutos, Akanji desviou, o goleiro rebateu para frente e Haaland carimbou para as redes. Quinto dele no jogo e sexto do City. Com esse gol, o norueguês igualou Messi e Luiz Adriano como o maior artilheiro em uma única partida de Champions League.



Mais para a metade do segundo tempo, quando todos estavam certos que o atacante faria mais um e se isolaria como recordista, o técnico Pep Guardiola resolveu poupar seu camisa 9. No lugar entrou Julian Álvarez que manteve a postura ofensiva da equipe.



Mas, o sétimo gol só foi sair mesmo no final do jogo. Com o Leipzig completamente entregue, De Bruyne, que vinha fazendo uma boa partida, recebeu na entrada da área e colocou no ângulo. Goleada histórica, festa no Etihad e classificação do City.

Próximos jogos

O próximo confronto do Manchester City será no sábado (18), às 14h45, contra o Burnley, em casa. O duelo será válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. O Leipzig vai enfrentar o Bochum, fora de casa, também no sábado, um pouco mais cedo, às 11h30, pela Bundesliga.