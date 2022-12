Com artilheiros, PSG lidera clubes que mais fizeram gols na Copa do Catar; veja lista completa

Após o fim da Copa do Mundo do Catar neste domingo (18), com a Argentina sendo tricampeã, fizemos um levantamento sobre quais clubes tiveram mais gols marcados por seus jogadores no torneio.

Na Copa do Mundo, 172 gols foram feitos, sendo 170 prós e dois contras, marcados pelo zagueiro Aguerd, do Marrocos, contra o Canadá, e por Enzo Fernandez, da Argentina, contra Austrália. O clube que mais teve gols marcados foi o Paris Saint-Germain, com 18, sendo oito de Mbappé, sete de Messi, dois de Neymar e um de Carlos Soler. Em seguida, as equipes com mais gols são Manchester City e Barcelona, com oito. Somente Mbappé e Messi, que somados tem 15 gols, fizeram mais gols que todos os times citados.

Clube brasileiro

Arrascaeta, uruguaio que joga pelo Flamengo, é o único atleta que atua em solo brasileiro que marcou gol na competição. O jogador fez dois gols contra Gana, na última rodada da fase de grupos. Mesmo fazendo os gols da vitória, o meia não salvou o Uruguai da eliminação.

