Roma vence Juventus e entra no G-4 da Serie A

A Roma recebeu a Juventus, no Estádio Olímpico de Roma, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Gianluca Mancini. Com a vitória, a equipe da capital italiana chegou a 47 pontos e entrou de vez na briga pela vaga da UEFA Champions League da próxima temporada. Por outro lado, a Velha Senhora tem sequência de quatro vitórias consecutivas quebrada. Com isso, permanece com 35 pontos e cai para a oitava colocação. A distância para a zona de classificação para as ligas europeias é de sete pontos.

Partida equilibrada e bem disputada

Após primeiro tempo com chances para os dois lados, com uma leve superioridade da Velha Senhora, a Roma conseguiu abrir o placar aos oito minutos da etapa complementar. Gianluca Mancini recebeu passe de Bryan Cristante e chutou rasteiro de fora da área para vencer Szczesny, marcando o único gol da partida. Após o gol anotado pela Roma, o jogo ficou morno, e a equipe mandante só administrou o resultado, enquanto o time de Turin pouco conseguia assustar o gol de Rui Patricio.

Já no final da partida, aos 90 minutos, um possível empate da Juventus ficou mais difícil. Moise Kean se desentendeu com o adversário e recebeu o cartão vermelho por derrubá-lo. Com isso, os visitantes ficaram com dez jogadores em campo.

Agenda

Na próxima rodada, portanto, a Roma recebe o Sassuolo, às 14h (horário de Brasília) de domingo (12), novamente no Estádio Olímpico. Um pouco mais tarde, a partir das 16h45, a Juventus encara a Sampdoria, em casa, no Juventus Stadium.

Mas antes da próxima rodada do Calcio, a Roma volta a campo na próxima quinta-feira (09), às 14h45 (horário de Brasília), quando recebe a Real Sociedad, pela UEFA Europa League. A Juve também volta a campo na quinta, quando recebe o Freiburg, às 17h (horário de Brasília), também pela competição europeia.