Vicenzo Italiano comemora vitória sobre Cremonese e exalta apoio: "O entusiasmo dos torcedores é incrível"

A Fiorentina visitou a Cremonese pela partida de ida da semi final da Copa da Itália e venceu categoricamente por 2 a 0, sem dar chances ao rival. O técnico Vincenzo Italiano avaliou a importância da vitória.

"Ficamos muito felizes com este jogo, foi importante, queríamos um bom resultado para jogar a partida de volta e conseguimos."

O treinador também pontuou que a sorte a favor também pode ser determinante em alguns momentos da partida.

"No primeiro tempo jogamos muito bem e saímos na frente merecidamente, no início do segundo tempo arriscamos e nosso goleiro foi bem. É um período em que certas situações de sorte também estão nos virando a nosso favor."

"Percebemos que o trio de meio-campo deles conseguia manter o nosso 3, tentamos manter o Barak perto do Cabral e quando recuperamos a bola tentamos verticalizar. Na primeira parte estivemos muito bem, na segunda parte com a mudança de forma deles tivemos algumas dificuldades, depois conseguimos reagrupar."

Vincenzo foi questionado sobre variações táticas, já que a Fiorentina encontrou durante a temporada, alguns problemas onde a falta de variação os levou a derrotas duras.

"Estamos tentando encontrar soluções com base nos nossos adversários, hoje o Quarta teve a missão de sair jogando quando teve a chance, também tem uma grande habilidade nas armações. A partida foi correta, em uma semifinal jogamos nossas vidas. Viemos de muitas partidas acirradas e os jogadores se saíram bem, uma partida como essa também me surpreendeu."

Sobre a boa fase do time, o comandante afirmou estar feliz com a fase do time e com a sintonia com a torcida.

"Estamos imensamente satisfeitos, felizes, e não podemos desiludir. O entusiasmo dos torcedores nos dá um impulso incrível.”

Agenda

A Fiorentina volta à campo no próximo sábado (08), às 09h30 (horário de Brasília), quando recebe o Spezia pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida de volta da Copa da Itália será somente no dia 27 de abril, às 16h (horário de Brasília).