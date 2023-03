Ibrahimovic marca em sua volta, mas não impede a derrota do Milan

O time da capital da moda não aproveitou a excelente oportunidade para tornar-se a vice-lider do Campeonato Italiano, ao sair massacrado pela Udinese por 3 a 1 neste sábado, no Friuli Stadium, pela 27ª rodada. O gol do Milan saiu dos pés de seu maior nome, Ibrahimovic, que foi convocado pela seleção da Suécia para a próxima data FIFA.

A equipe rossonera com a derrota ficou parada na quarta posição, com 48 pontos, atrás de Napoli, Inter e Lazio. O time da casa, por sua vez, foi aos 38, no oitavo lugar, bem longe de uma possível vaga nos torneios europeus.

O duelo

Querendo um bom avanço na tabela do Campeonato Italiano, a Udinese foi para cima do Milan logo no inicio da partida, abrindo o placar com dez minutos de bola rolando. O meia da equipe da casa, Roberto Pereyra, recebeu a bola na entrada da área e chutou-a no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar, 1 a 0.

A Udinese mantinha o controle do jogo, porém a equipe de Milão apertava um pouco mais com muita reclamação e faltas muito duras . O milanistas, tiveram um pênalti marcado a seu favor aos 45 minutos,com a ajuda do VAR, irritando o time da casa.

Ibra cobrou, mas Marco Silvestri goleiro da Udinese defendeu com proprieda em belíssimo pulo. A cobrança foi anulada em decorrencia de invasão da área pelos jogadores da casa e mandou o sueco bater novamente. Sottil técnico do time mandante esbravejou do banco e recebeu o cartão vermelho. Na segunda vez, o craque converteu o penal empatando a partida.

Ainda houve tempo para uma resposta da Udinese. Com 50 minutos da primeira etapa, o português Beto recebeu a bola na pequena área batendo chapa, com isso Maignan foi pego desprevinido, a bola entrou colocando a equipe mandante à frente do marcador.

Na segunda etapa, o time mandante deu uma recuada, porém o Milan não teve animo o suficiente para atacar. Pioli ficou perdido tentou mudar o time fazendo substituições que em nada ajudarama evitar até mesmo um novo gol da equipe da casa que marcou com Ehizibue, vindo assim uma nova derrota no Campeonato Italiano,.

Sequência

A equipe milanista vai no próximo fim de semana do campeonato, mais precisamente no domingo jogar contra a fortíssima equipe da Napoli numa prévia das partidas de quartas de final da Liga dos campeoes. Já a Udinese vai a Bologna jogar contra o time da casa em busca de mais uma vitória no próximo sábado.