Manchester City goleia lanterna Southampton pelo Campeonato Inglês

Na tarde deste sábado (08), o Manchester City goleou o Southampton, lanterna do Campeonato Inglês, fora de casa, por 4 a 1.

Os gols da vitória foram marcados por Haaland (2), Jack Grealish e Julián Álvarez, com direito a show de Kevin de Bruyne comandando o meio campo. Os mandantes marcaram com Mara, aos 27 do segundo tempo.

Primeiro tempo:

Tivemos uma primeira etapa sem muitas emoções no Mary's Stadium. O Manchester City teve o controle do jogo e da posse de bola durante os 45 minutos, porém não conseguiu criar grandes oportunidades devido a forte organização defensiva do Southampton.

A equipe da casa sequer conseguiu finalizar no gol de Ederson e desperdiçou sua única grande chance, quando Kamaldeen Sulemana, que construiu um lindo contra-ataque, perdeu a passada e foi interceptado pelo goleiro brasileiro antes da finalização.

Aos 44 minutos, Kevin de Bruyne fez um cruzamento perfeito para Erling Haaland, que abriu o placar com uma cabeçada fatal, que tirou completamente as chances de defesa do goleiro Gavin Bazunu. Esta foi a centésima assistência do meio-campista belga na Premier League, que superou Gerrard e se tornou o quinto maior assistente da história do campeonato inglês.

Segundo tempo:

Já na segunda etapa, a equipe visitante voltou a milhão. Logo aos cinco minutos, o alemão Gündogan recebeu bom passe e finalizou com muito perigo. Sete minutos depois, Haaland passou para de Bruyne, que serviu Grealish, para marcar, no rebote, o segundo gol dos citizens.

Aos 22 minutos, o fenômeno norueguês marcou mais uma vez. Desta vez, o camisa 9, que chegou aos 30 tentos na competição, ampliou com uma meia bicicleta, que consolidou de vez a vitória para a equipe de Guardiola.

Em uma das únicas grandes chances dos mandantes, Mara diminuiu, mas não foi o suficiente para buscar o empate contra o vice-líder do campeonato, que ampliou com Julián Álvarez, de pênalti. Após o quarto gol, a equipe da cidade de Manchester administrou o resultado trocando passes e mantendo o domínio total da posse de bola.

Situação na tabela e próximos compromissos:

Com a vitória, os citizens alcançaram os 67 pontos e seguem em segundo colocado, com cinco pontos atrás do líder Arsenal. Enquanto isso, o Southampton, dono do pior ataque da Premier Legaue, segue como lanterna da competição, com 23 pontos conquistados em 30 partidas.

O Southampton volta a campo no próximo sábado (15), às 11h00, contra o Crystal Palace, em casa. Já o Manchester City retorna aos gramados nesta terça-feira (11), contra o Bayern de Munique, pela partida de ida das quartas de final da UEFA Champions League, no Etihad Stadium.