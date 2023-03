Tottenham leva gol nos acréscimos e empata com o Southampton na Premier League

Neste sábado (18), o Tottenham ficou no empate com o Southampton em 3 a 3 na 28ª rodada da Premier League. Com o resultado, a equipe segue na 4ª colocação do Campeonato Inglês. Pedro Porro, Kane e Perisic marcaram para os mandantes, enquanto Adams, Walcott e Ward-Prowse marcaram para os Saints.

O primeiro tempo terminou com vitória dos Spurs. Pedro Porro recebeu belo passe de Son nos acréscimos e soltou o pé para marcar um belo gol e abrir o placar. A bola ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo das redes.

No segundo tempo, não demorou muito para o Southampton empatar. No primeiro minuto, Adams invadiu a área e recebeu um belo passe para vencer Forster. A igualdade no placar durou apenas 10 minutos, quando Harry Kane marcou para o Tottenham. O atacante recebeu um cruzamento e mandou no ângulo para dar a vitória aos Spurs. Perisic ainda ampliou e Walcott diminuiu para 3 a 2.

Nos acréscimos, Matar Sarr cometeu um pênalti, que James Ward-Prowse converteu: 3 a 3 que definiram a partida.

Richarlison deixa o campo chorando e preocupa para a temporada

Com apenas três minutos de jogo, o atacante Richarlison sentiu dores e precisou ser substituído. Ele deixou o gramado aos prantos e foi consolado por Son na saída de campo.

Ele vinha sendo titular do Tottenham após a eliminação dos Spurs na Champions League e depois de ter criticado o técnico Conte por falta de atuações. Contra o Southampton, ele teve uma lesão muscular na panturrilha direita. Vale lembrar que Richarlison vem sofrendo com problemas físicos na temporada e ainda não teve sequência no ano.

Agenda das equipes

Agora, o Tottenham tem 49 pontos e ocupa a 4ª colocação na Premier League. Por sua vez, o Southampton é o 20º, com 23 pontos.

Os Spurs voltam a campo somente em duas semanas, no dia 03 de abril, contra o Everton, às 16h, na Premier League. No dia anterior, o Southampton visita o West Ham, às 10h. A pausa é pela Data Fifa para amistosos das seleções.