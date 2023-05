Arsenal bate Chelsea e retorna à liderança da Premier League

Não teve pra ninguém no clássico de Londres. O Arsenal passou por cima do Chelsea e venceu pelo placar elástico de 3 a 1, no Emirates Stadium. Com a vitória, os Gunners assumem a ponta do Premier League com 78 pontos e aguarda o resultado do Manchester City, na quarta-feira. O nome da noite foi Odegaard, que foi para a rede duas vezes e contou com o Gabriel Jesus fechando o placar.

Gunners passam o trator no Blues

O Arsenal iniciou o jogo mostrando que não estava afim de deixar pontos para atrás e já conseguiu a primeira finalização. Com menos de cinco minutos, Shaka dividiu com Ramsdale e o goleiro conseguiu fechar a rede, afastando o perigo do local.

Minutos depois, Saka recebeu o cruzamento e cabeceou firme, passando perto do poste direito. No entanto, na terceira tentativa , não teve jeito para o Chelsea. Xhaka serviu rasteiro Odegaard , que emendou de primeira e mandou no travessão e entrando, marcando um belo gol: 1 a 0.

Não durou muito tempo e a casa dos Blues caíram novamente. Em uma repetição do primeiro, Xhaka entregou com capricho ao Odegaard, que de frente para a meta não perdoou: 2 a 0. A partir daí, a porteira se escancarou e o terceiro veio logo depois.

Aos 31 minutos, em bola alçada na área, Xkaka tentou na primeira, esbarrou na defesa e acabou sobrando pro Gabriel Jesus, que só teve o trabalho de empurrar na rede: 3 a 0. Diante disso só restando tempo para terminar o atropelo no Emirates.

Chelsea tenta reagir, mas o Arsenal só administra o resultado

O segundo tempo iniciou com o Chelsea mais atento no jogo, buscando a dominância da bola. No outro lado, o Arsenal continuava mais perigoso, com o Saka sendo o mais efetivo. A primeira finalização veio dele, que conseguiu sair da marcação e bateu rasteiro, passando perto da trave.

Aos 15 minutos, os Blues obtiveram a sua primeira jogada perigosa no jogo. Madueke foi lançado na direita e tentou tocar na pequena área, só que não chegou ninguém e a defesa afastou o perigo. No entanto, na oportunidade seguinte, conseguiram diminuir a diferença. Novamente, Madueke recebeu o lançamento de Kovacic e se redimiu do lance anterior. Ele dividiu com Ramsdale e tocou pro fundo da meta: 3 a 1.

A partir desse momento, o Chelsea diminuiu a reação e o Arsenal voltou a ter o domínio do jogo, quase saindo o hat-trick de Odegaard. O meia recebeu na direita e disparou cruzado, Kepa espalmou pro escanteio.

Nos minutos finais, Xhaka ainda soltou uma bomba de longe e mais uma vez Kepa estava lá pra salvar o seu time de uma goleada ainda maior. Portanto, acabando a cronometragem e com isso os Gunners seguem na briga pela taça da Premier League.