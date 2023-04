Com dois de Gabriel Jesus, Arsenal goleia Leeds e segue com folga na liderança da Premier League

Imparável e absoluto! Neste sábado (01), em partida válida pela 29º rodada da Premier League, o Arsenal não deu chances pra mais um rival e goleou o Leeds por 4 a 1, no Emirates Stadium, em Londres. Gabriel Jesus, duas vezes, Xhaka e White anotaram os gols dos Gunners, enquanto Kristensen marcou para os visitantes.

Com a goleada, o Arsenal segue com muita vantagem na liderança da Premier League. A equipe chegou aos 72 pontos e segue com oito pontos a mais que o Manchester City, que também atropelou na rodada: o Liverpool, no Etihad Stadium, por 4 a 1.

O Leeds segue com sinal de alerta ligado, já que o clube continua com 26 pontos e agora, apenas um acima da zona do rebaixamento, já que o Bournemouth venceu o Fulham e saiu da zona da degola, empurrando o Leicester.

Domínio total

A partida ficou marcada pelo domínio total do Arsenal durante todo jogo, do começo ao fim. Mas, o primeiro gol demorou para acontecer. Depois de pressionar, os Gunners abriram o placar aos 35', com Gabriel Jesus de pênalti, encerrando um jejum de 10 partidas sem marcar.

Na etapa final, a equipe comandada por Arteta voltou com o intuíto de definir logo. Aos 47', Ben White aproveitou passe de Gabriel Martinelli e marcou o segundo. Aos 55', Trossard achou Gabriel Jesus e o brasileiro marcou o segundo dele e o terceiro do Arsenal.

O Leeds até tentou uma reação com Kristensen aos 76', mas a resposta dos líderes veio logo na sequência, aos 84', quando Odegaard deu assistência e Xhaka completou para o fundo da rede, dando números finais ao duelo no Emirates Stadium.

Próximos compromissos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada da Premier League, mas o Leeds entra em campo primeiro, na terça-feira (04), às 15h45. contra o Nottingham Forest, em casa. O Arsenal só joga no próximo domingo (09), onde encara um clássico diante do Liverpool, às 12h30, em Anfield.