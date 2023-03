Sporting marca do meio de campo, vence Arsenal nos pênaltis e segue na Liga Europa

Arsenal e Sporting fizeram um grande jogo nesta quinta-feira (16), pelas oitavas de final da UEFA Europa League. Com boas jogadas ofensivas e entrosamento apurado, as duas equipes fizeram valer o ingresso de quem esteve no Emirates Stadium esta noite.



No tempo normal houve empate por 1 a 1. Xhaka fez para o Arsenal e Pedro Gonçalves marcou um golaço para o Sporting. Nos pênaltis, Gabriel Martinelli desperdiçou a quarta cobrança e o Sporting converteu todas.



Com isso, o Arsenal volta para casa mais cedo e irá dedicar todas as atenções ao Campeonato Inglês. Os Gunners não conquistam a Premier League há 19 anos. O Sporting segue na Liga Europa e aguarda o sorteio que acontecerá nesta sexta-feira (17), às 9h, para conhecer seu adversário.

Arsenal domina a primeira etapa



O primeiro tempo foi bastante movimentado. As duas equipes investiram nas bola longas pelas laterais. Isso porque, pelo meio, ambos os times marcaram bem e não deixaram o jogo se desenvolver por aquele setor.

Em um desses lançamentos longos surgiu a primeira boa chance da partida. Aos 12 minutos, Trincão recebeu na direita, cortou para o meio, mas chutou para fora. O Sporting até parecia melhor no jogo, porém, aos 16, Tomiyasu se contundiu e teve que ser substituido por White. Com a parada para atendimento, Arteta aproveitou para organizar a equipe.



E deu certo! Aos 19, Jorginho deu belo lançamento para Gabriel Martinelli na esquerda. O brasileiro cortou para o meio e bateu firme para a defesa de Adan. No rebote, Xhaka apareceu para mandar para as redes, 1 a 0 Arsenal.



Com o resultado favorável, a equipe de Londres conseguiu retomar as rédeas da partida e criou algumas chances de perigo. A principal válvula de escape era Gabriel Martineli que fazia um bom jogo pela esquerda.

A única dor de cabeça para Arteta eram as lesões. Aos 21 minutos, o técnico teve que substituir mais um jogador. Saliba saiu machucado e deu lugar a Holding. Mesmo assim, o Arsenal continuou criando boas oportunidades, mas não conseguiu ampliar o placar.

Vem Puskas por aí?

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. O Sporting conseguiu avançar sua marcação e "encaixotou" o Arsenal na defesa. E, aos 17 minutos, veio a recompeça em grande estilo!



Pedro Gonçalves, que estava sumido no jogo, recuperou a bola no meio de campo. O meia viu o goleiro Ramsdale adiantado e dali mesmo arriscou o chute. A bola viajou e encobriu o goleiro do Arsenal. Golaço digno de Puskas.



Mesmo vendo sua vantagem no placar acabar, o Arsenal continuou perdido no jogo. Gabriel Jesus, que fazia uma boa partida, saiu no intervalo e deu lugar a Trossard. O belga não conseguiu dar o mesmo ritmo ao ataque, o que fez o Arsenal perder muitas bolas na frente.



O Sporting tentou virar o jogo com boas chegadas, principalmente de Edwards e de Pedro Gonçalves, mas não concluiu em gol. O Arsenal só levou perigo aos 34 em falta cobrada por Fábio Vieira que Adan espalmou. Com o 1 a 1 no placar, o jogo foi para a prorrogação.

Adan salva o Sporting

No primeiro tempo da prorrogação, o Arsenal equilibrou o jogo graças a entrada de Odergaard. O norueguês desamarrou o meio de campo e deu mais volume aos Gunners.



E quase que o Arsenal marcou o segundo gol. Em bola mal recuada no meio de campo, ela ficou com Trossard que chutou. Adan se agigantou, defendeu com o rosto e a bola, caprichosamente, bateu na trave.



Apesar de ter mais substituições para fazer, o Sporting dimunuiu o ritmo e permitiu que o Arsenal melhorasse ainda mais nos 15 minutos finais da prorrogação. A equipe portuguesa parecia cansada e esperando o jogo acabar para decidir nos penaltis.



E isso só aconteceu porque tinha Adan lá atrás. Depois de cruzamento na área, Gabriel Magalhães cabeceu e o goleiro voou para espalmar. Na sequencia do lance, em cobranção de escanteio, Adan salvou mais uma vez em outra cabeçada do brasileiro.

Martinelli perde pênalti decisivo

Na decisão por pênaltis o Sporting começou batendo. St Juste foi lá e fez. Em seguida, Odegaard cobrou e empatou. Os dois times seguiram sem errar até a quarta cobrança do Arsenal.

O brasileiro Gabriel Martinelli foi para a bola, mas Adan pulou no canto esquerdo e defendeu. Coube a Nuno Santos decidir para o Sporting. O português bateu e classificou os lusitanos para as quartas de final.



Mesmo com a eliminação, a torcida do Arsenal fez questão de aplaudir a equipe. O time, que é líder da Premier League, contará com o apoio do torcedor para seguir em busca do título inglês que não vem há 19 anos.

Gabriel Jesus de volta



O jogo de hoje marcou a reestreia como titular do brasileiro Gabriel Jesus. Depois de três meses parado por lesão no joelho, o atacante voltou a iniciar uma partida. E foi bem. Participou ativamente das jogadas de ataque no primeiro tempo e foi uma boa opção ofensiva. Não à toa, depois que Arteta o tirou no intervalo para por Trossard, o Arsenal ficou menos agressivo no ataque.

Próximos jogos



O próximo duelo do Arsenal será contra o Crystal Palace, no domingo (19), às 11h, pela vigésima oitava rodada da Premier League. Já o Sporting terá agora um período grande para descansar. A equipe volta a campo no dia 2 de abril, um domingo. O jogo será contra o Santa Clara, em casa, sem horário definido.