Bragantino sai atrás, mas vira e aplica goleada sobre Tacuary pela Copa Sulamericana

Na noite desta quinta-feira (6), o Bragantino fez sua estreia na Copa Sulamericana diante do Tacuary, no Defensores del Chaco. Apesar de tomar a iniciativa, o Braga sofreu o primeiro golpe. Contudo, soube se manter no jogo e virou o placar, trazendo os primeiros três pontos para o Brasil.

A bola pune e empate com gol olímpico

Os brasileiros começaram pressionando, e aos 9 minutos Sorriso arriscou de fora da área, sem sustos para Servin. Na sequência, o próprio camisa 27 cruzou bola venenosa na entrada da pequena área, quase resultando em gol contra. Mas quem foi às redes primeiro foi o Taquary.

Aos 22, em contra-ataque, Valdez foi lançado em profundidade e rolou para o brasileiro Edson Carius abrir o placar. A resposta foi imediata, em chutes de Bruninho e Juninho Capixaba que foram defendidos por Servin. O empate veio já no final, em escanteio cobrado por Capixaba pelo lado direito. A bola com efeito batida pelo meia traiu o goleiro e entrou após tocar na trave, marcando um belo gol olímpico.

Baile em Asunción

Logo na volta para a etapa final, Talisson acertou o pé da trave em chute de fora da área. Logo após, em novo escanteio cobrado por Capixaba, Alerrandro desviou na primeira trave e colocou o Massa Bruta na frente.

Pouco depois, os donos da casa quase chegaram ao empate. O goleiro Lucão se atrapalhou em saída do gol e deu um presente a Alfonso, que finalizou forte para o gol vazio. Natan tirou de cabeça e evitou o pior. O Braga chegou ao terceiro aos 17, após cruzamento rasteiro de Bruninho que passou por todos que estavam na área, menos por Talisson, que completou e ampliou.

Aos 32, Everton encontrou Gustavinho na meia esquerda, que ajeitou e mandou uma bomba da intermediária, acertando o ângulo direito de Servin e fechando o placar.

Ainda teve tempo para Lucão se redimir e retribuir o favor a Natan. Patrick Ferreira roubou a bola do zagueiro, avançou com o campo livre e ficou no mano a mano com o goleiro do Massa Bruta, que operou um milagre e evitou o segundo gol dos paraguaios.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória e o saldo de gols, o Bragantino assume a liderança do Grupo C, enquanto o Tacuary amarga a lanterna. O Braga volta a campo pela competição internacional no dia 18, em casa, contra o Oriente Petrolero. Antes disso, no dia 15, enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro.