Bragantino goleia Oriente Petrolero e segue líder na Sul-Americana

O Red Bull Bragantino goleou o Oriente Petrolero,, por 5 a 0, na noite dessa terça-feira (18), em Bragança Paulista, pela segunda rodada da Sul-Americana. Os gols da partida foram marcados por Helinho, Aderlan, Eduardo Sasha, Gustavinho e Sorriso.

Início avassalador da equipe de Bragança

Em um bom início de jogo, o Red Bull Bragantino se impôs dentro de campo, abrindo o placar já nos primeiros minutos. Logo aos quatro, em jogada pela direita, Gustavinho aciona o atacante Sasha dentro da área, que ajeita de cabeça para Helinho cabecear pro gol.

Aberto o placar, o time da casa queria mais. Dono das principais chances criadas, o Braga sobrava contra um adversário que pouco ameaçava. Aos 12 minutos, Juninho Capixaba acha novamente Eduardo Sasha na área, que finaliza rápido para a grande defesa do goleiro Quiñonez.

Logo em seguida, após saída de bola errada da equipe do Oriente Petrolero, a bola cai no pé do lateral Aderlan, que, de fora da área, acerta uma bomba para ampliar o placar. 2 a 0 para o time de Bragança.

Com muita intensidade e muita efetividade, aos 30 minutos do primeiro tempo a equipe brasileira já garantia o placar de 3 a 0. O terceiro gol veio em cobrança de pênalti, marcado após auxílio do VAR. Na jogada, Eduardo Sasha é puxado dentro da área e após revisão, o árbitro assinala a infração. Na cobrança, o atacante não desperdiçou.

Um ótimo segundo tempo para coroar uma bela atuação da equipe brasileira

Com alterações, o Oriente Petrolero voltou para o segundo tempo com outra postura o que deixou o jogo mais movimentado. O time boliviano chegou a balançar as redes aos 9, com o atacante Villagra, mas o gol foi anulado após revisão do VAR.

O jogo permaneceu movimentado com as duas equipes criando grandes chances a gol. Aos 16, em boa trama da dupla dinâmica da noite, Gustavinho e Eduardo Sasha, o meia recebe na área e toca para Sasha, que devolve na medida para o meio-campista fazer o quarto gol da equipe de Bragança.

Com o resultado elástico, o time do Bragantino ainda teve tempo de fazer o quinto. Nos acréscimos, o atacante Sorriso acerta um lindo chute de fora da área para marcar.

Próximos jogos

O Red Bull Bragantino agora volta a se preparar para a segunda rodada do Brasileirão no sábado (22), quando visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, no Mato Grosso. Já o próximo confronto pela competição sul-americana será no próximo dia 2, quando recebe o Estudiantes-ARG, no Estádio Nabi Abi Chedid.