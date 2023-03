Sport atropela CRB e avança às semifinais do Nordestão

Na noite deste domingo (26), o Sport atropelou o CRB por 4 a 0 na ilha do Retiro e está classificado à semifinal da Copa do Nordeste. Jorginho, Luciano Juba, Igor Carius e Edinho anotaram para o Leão.

Sport marca, CRB reage

O jogo começou com o Sport sendo dominante e tendo as melhores chances. Já o comandante do CRB, se adiantou e começou a fazer mudanças, com uma dobra na lateral direita para parar Juba. Aos 28, o CRB chegou com Guilherme, mas parou nas mãos do goleiro Renan. Na sequência o Leão, abriu o placar, quando Juba recuperou no erro do rival, encontrou Labandeira, e o uruguaio deixou para Jorginho finalizar.

Após o gol a partida incendiou, e o CRB passou a reagir, mas o Sport era certeiro e respondeu balançando as redes mais uma vez. Mas agora, com Igor Carius, mas de nada valeu, porque estava impedido, e assim, as equipes desceram para o vestiário.

Sport atropela CRB

A etapa final começou no mesmo ritmo que a primeira, incendiária e disputada. Aos 5, o CRB chegou com uma investida de Renato interceptada por Eduardo. Na sequência, Luciano Juba limpou a marcação na área e ampliou para Leão. Aos 32, Cariús fez um bela tabela com o cara do amor, ele mesmo, Vagner Love e deixou no fundo das redes.

Até parecia que ia parar por aí, mas já no finalzinho, o Leão estava insatisfeito, e resolveu anotar mais um, com Edinho que saiu para cobrar falta na entrada da área e anotou mais um decretando a vitória leonina por 4 a 0.

Mas, como ficou?

Com a vitória, o Sport se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste e agora enfrenta o ABC, para tentar uma vaga na final do torneio. Já o CRB, está eliminado e despede-se da competição.

Próximos Jogos

O Sport enfrenta o Central, no sábado (1), as 16h30, pelo Campeonato Pernambucano, no Lacerdão. O CRB enfrenta o ASA no mesmo dia, às 16h, mas pelo Campeonato Alagoano.