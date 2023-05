Em jogo pegado, Bragantino e Estudiantes empatam sem gols no Nabizão

Na noite desta terça-feira (02), o Red Bull Brgantino recebeu, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Estudiantes, da Argentina, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em duelo pegado, as equipes empataram sem gols e se mantiveram invictas na competição.

PRIMEIRO TEMPO

Foto: Divulgação/CONMEBOL

Durante os 45 minutos iniciais, Estudiantes de La Plata foi mais intenso e construiu as melhores oportunidades de gols. A equipe argentina se portou como um visitante indigesto, que cedeu pouco espaço paraq o clube da casa construir e criar.

Em partida muito pegada, a melhor cance de gol saiu logo aos sete minutos, quando o capitão argentino Mauro Boselli recuperou bola em erro de Nathan, saiu em frente ao goleiro Cleiton e caertou a trave, levando muito perigo ao Touro de Bragança Paulista.

A equipe argentina ainda criou mais oportunidades, que pararam em boas defesas do goleiro do braga e em erros no último passe. Os paulistas tiveram a sua melhor oportunidade de balançar as redes aos 37 minutos, em boa finalização de Lucas Evangelista, que, de fora da área, levou perigo aos visitantes.

A primeira metade do duelo ainda contou com as típicas discussões de duelos entre brasileiros e argentinos, com direito a três cartões amarelos, dois para o Bragantino, com Juninho Capixaba e Evangelista e um para o Estudiantes, com o zagueiro Lollo.

SEGUNDO TEMPO

Similar a primeira etapa, o segundo tempo da partida começou com altissíma intensidade e fortes divididas para ambos os lados. Os argentinos voltaram melhor do vestiário, mas, aos poucos, a equipe da casa foi se encontrando no jogo e equilibrando o duelo. O Braga, por sua vez, novamente criou boa oportunidade com Evangelista. Aos dez minutos, o camisa oito recebeu bom cruzamento de Aderlan e, de cabeça, parou em grande defesa do goleiro Seppa.

Com o passar do tempo, o jogo ia perdendo sua intensidade e contando com alguns erros técnicos, sobretudo nos passes, onde ambas as equipes deixaram a desejar.

Nos minutos finais, o Red Bull Bragantino foi tomando domínio das ações dentro de campo, mas a constante posse de bola não gerava boas oportunidades. A equipe foi parando no sistema defensivo dos argentinos e, em muitas oportunidades, chegando próxima ao gol, mas pecando no último passe.

Aos 42, Sosa mandou bola desviada na área que levou perigo a Cleiton. Logo em sequência, o Touro respondeu com boa finalização de Gustavinho, que entrou no segundo tempo e obrigou o goleiro argentino a fazer grande defesa.

ESTATÍSTICAS:

https://twitter.com/OPedro_Cunha/status/1653582736668471298?s=19

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o empate sem gols, ambas as equipes continuam invictas na competição e dividem o primeiro e segundo lugar do Grupo C com sete pontos para cada. O Bragantino, porém, leva a melhor no saldo de gols, assumindo a primeira colocação. O Estudiantes, segundo colocado do grupo, é seguido por Tacuary, com três pontos e Oriente Petrolero, lanterna do grupo sem somar pontos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

O Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo (07), contra o Grêmio, fora de casa, pelo Brasileirão, às 18h30. Já o Estudiantes enfrenta o Veléz Sarsfield, em casa, pelo Campeonato Argentino, também no domingo (07), às 21h.

Já pela Copa Sul-Americana, ambas as equipes retornam aos gramados no dia 25, pela quarta rodada da competição, quando a equipe paulista enfrentará o Oriente Petrolero, na Bolívia, e os argentinos duelarão diante do Tacuary, fora de casa.