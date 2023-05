Internazionale bate Milan e encaminha classificação para final da Champions League

Em um dos clássico de Milão mais importante da história, deu a parte azul escura da cidade. A Internazionale bateu o Milan por 2 a 0 e se aproxima da decisão da Champions League. Com o resultado, os interistas podem perder por até um gol de diferença na partida da volta. Em uma primeira etapa dominante, Dzeko e Mkhitaryan foram os responsáveis de construir a vitória, com dois gols relâmpagos.

Inter não toma conhecimento do arquirrival no primeiro tempo

O derby de Milão até começou equilibrado, com as duas equipes esperando uma investida para buscar o contra-ataque. No entanto, na bola parada o lado azul abriu contagem. Em escanteio cobrado por Çalhanoglu, Dzeko, como uma centroavante das antigas, meteu a perna esquerda e a bola entrou no ângulo: 1 a 0.

O Milan sentiu o gol tomado e a Inter aproveitou para aumentar a vantagem, logo em seguida. Em contra golpe fatal, Lautaro Martinez cruzou rasteiro na esquerda e Mkhitaryan bateu firme na meta: 2 a 0. Desnorteado, o rubro-negro italiano quase que levava o terceiro, na saída de bola. Çalhanoglu disparou forte do meio e carimbou o poste direito.

O tempo foi passando e a equipe Nerrazurri seguia empilhando chances e por volta de meia hora, o lance mais polêmico do jogo. Kjaer furou feio, Lautaro Martinez pegou a sobra e o zagueiro derrubou na área. No primeiro momento, o árbitro assinalou a penalidade, mas ele foi chamado pelo VAR e desmarcou a infração.

Nos minutos finais, o Milan finalmente conseguiu uma finalização com perigo. Em cruzamento na direita, Calabria tentou de letra, mas a bola saiu no lado direito da baliza. A Inter ainda tentou aumentar o placar, mas esbarrrou em boas intervenções de Maignan e a primeira etapa acaba com uma boa vantagem Nerrazurri.

Milan tenta reagir, mas para na trave

Na volta da etapa final, a bronca que o treinador Stefano Pioli deu parece que surtiu efeito e o Milan voltou dos vestiários mais disposto a diminuir o prejuízo. Primeiramente, Brahim Diaz arriscou na intermediária, passou perto do poste esquerdo. No lance seguinte, Junior Messias foi acionado sozinho na direita e mandou colocado demais e saiu na linha de fundo.

Mesmo com tudo isso a Inter teve uma boa oportunidade de praticamente acabar com o confronto, mas Dzeko desperdiçou. O centro-avante recebeu livre na área e tentou no contrapé de Maignan, que realizou uma defesa espetacular e afastou o perigo.

Após esse lance, o time Rossonero seguia mais organizado na segunda etapa e aos 23 minutos botou na trave. Giroud fez a parede, deixou pro Tonali e de frente para meta, mandou no pau esquerdo e perdeu a chance de descontar o marcador.

No restante do confronto, a equipe Rubro-Negra diminuiu o ritmo, enquanto o seu rival se mostrava satisfeito com o resultado e o jogo ficou mais brigado, com um pedido de cartão vermelho. Portanto, houve apenas um chute de Podega, mas Onana segurou a finalização. Desse modo, o Clássico de Milão termina com festa para os Nerrazurris presentes, que levam uma bom resultado pro jogo da volta.