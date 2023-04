Inter sofre empate do Benfica no fim, mas confirma clássico com Milan nas semis da Champions

Pela partida da volta das quartas de finais da UEFA Champions League, nesta terça-feira (19), a Internazionale recebeu no estádio Giuseppe Meazza a equipe do Benfica que vinha numa maré de azar após ter sucessivas derrotas na Primeira Liga, além de ter perdido o primeiro jogo das semis em casa, e as equipes acabaram empatando pelo placar de 3 a 3. Nicolo Barella, Lautaro Martinez e Joaquin Correa marcaram os três da equipe da casa. Já para o lado português os gols foram anotados por Fredrik Aursnes, António Silva e Petar Musa. Após o empate em casa, a Inter avança para as semi finais da Champions e enfrentará o também italiano Milan, com o qual divide o estádio.

Em excelente início de jogo da equipe italiana, Nicolo Barella roubou a bola no meio campo e tocou para Lautaro, que ao receber a bola preferiu devolvê-la para o companheiro, que se livrou de dois marcadores com uma bela finta e de esquerda chutou da entrada da área, a bola pegou uma curva e foi parar no ângulo, no funda da rede. Era o primeiro gol do jogo, logo aos 15 minutos da primeira etapa, mostrando, desse modo, que os anfitriões da partida queriam resolver o confronto de maneira rápida.

Aos 37 do primeiro tempo foi o momento da equipe visitante balançar a rede com Fredrik Aursnes de cabeça, na pequena área após belo cruzamento de seu companheiro Rafa. Mas, o resultado ainda não era o esperado para o time de Lisboa, que precisaria de mais três gols para levar a prorrogação. Na segunda etapa de jogo seria necessário mais volume de bola para os portugueses que acharam seu gol, ele não foi totalmente construído, foi algo feito de susto, tanto que Fedrik nem teve muita reação.

No segundo período de jogo a Inter quis mostrar superioridade e com 20 minutos fez seu segundo gol. Em jogada pela esquerda no campo de ataque Mkhitaryan fez o giro no defensor e achou Dimarco livre. Com a posse da bola, o meia italiano somente levantou a cabeça e viu Lautaro Martínez chegando livre. Ele então rolou a bola para o companheiro que somente teve o trabalho de dar o toque final e estufar a rede aumentando o placar e a vantagem dos italianos.

Treze minutos depois, quando o relógio chegava na marca de 33 do segundo tempo, veio o gol que diminuiria e muito a chance do Benfica de passar. A Inter fazia seu terceiro gol no jogo. Challanoglu inverteu a jogada da direita de ataque para a esquerda, a bola caiu nos pés do iluminado Dimarco que com outra bela assistência achou Joaquin Correa que havia acabado de entrar em campo no lugar de Lautaro. Correa somente teve o trabalho de dar um belíssimo corte em cima do zagueiro argentino benfiquista Otamendi e chutar forte de perna direita, a bola anda tocou a trave, mas morreu no fundo da rede. Estava Praticamente sacramentado a vitória dos italianos e a eliminação dos portugueses.

Mas, nem tudo estava perdido para os visitantes ainda deu tempo de mais dois gols. O primeiro saiu de cobrança de falta aos 40 minutos. Em levantamento na área feito por Grimaldo a bola achou a cabeça de Antonio Silva que escorou para o fundo da rede do goleiro Onana. Era a reação benfiquista, que ainda anotou nos acréscimos mais um com Petar Musa ao receber um passe açucarado na pequena área e enfiou o pé para deixar tudo igual na Itália, porém não havia mais tempo no relógio e a partida foi encerrada.

Sequência

A Inter de Milão atual quinta colocada do campeonato italiano, com 51 pontos, irá a campo novamente no domingo pela Serie A Calcio contra o Empoli que está no meio da tabela, fora de casa. Já o Benfica é líder da Primeira Liga com 71 pontos a quatro de vantagem do Porto e receberá no domingo a equipe do Estoril que luta contra o rebaixamento na competição.