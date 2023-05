Basel vence Fiorentina nos acréscimos e leva vantagem na semifinal da Conference League

A Fiorentina abriu vantagem logo cedo, mas pecou nas chegadas ao ataque e, pelo placar de 2 a 1, levou uma virada do Basel, no Artemio Franchi, pela partida de ida das semifinais da Conference League. Amdouni e Diouf garantiram o triunfo dos visitantes. Por sua vez, Arthur Cabral fez valer a lei do ex contra os suíços.

Etapa dos lançamentos

A Viola dominou os primeiros cinco minutos, rodando a bola em ambos os lados do campo e conseguiu chegar através dos cruzamentos, principalmente pelo lado esquerdo. Arthur Cabral teve a primeira iniciativa, mas cabeceou à esquerda do gol. Posteriormente, foi a vez de Bonaventura, que isolou ao chegar sozinho pelo meio. Apesar de bater cabeça, os Rot-Blau precisaram de um lançamento para ameaçar. Amdouni recebeu nas costas da zaga, tocou para o lado ao ficar na frente de Terracciano e Augustin colocou no fundo do gol. Contudo, o VAR confirmou impedimento dos dois na hora do lançamento.

Os visitantes passaram a gostar do confronto e passaram a alugar mais o campo do adversário. Ndoye chegou a perder o equilíbrio ao disputar o espaço na linha de fundo, mas conseguiu o cruzamento rasteiro para o meio. Diouf bateu cruzado e Terracciano salvou com uma das mãos. No lá e cá, foi a Fiorentina que aproveitou o momento no campo ofensivo para balançar as redes. Biraghi cobrou escanteio na segunda trave, Quarta tocou de cabeça para o meio e Arthur Cabral completou, contra seu ex-time, buscando o canto de Hitz.

Rot-Blau com um pé na final

Precisando partir para cima, o Basel incomodou a defesa na volta do intervalo. Ndoye bateu cruzado da ponta direita. Biraghi apareceu bem para bloquear. Logo em seguida, após cobrança de escanteio, Calafiori subiu sozinho e cabeceou com perigo rente à trave. Não demorou para a Viola passar a controlar o jogo, tendo mais posse de bola e empurrando os suíços para a defesa. Porém, tinha dificuldade de encaixar o último passe para ameaçar.

Aos 71’, Hitz fez ligação com Diouf, ele tabelou com Xhaka, que devolveu para o camisa 8 armar o contra-ataque e chutar cruzado, deixando os visitantes vivos nas semifinais. O time de Florença tentou melhorar o aproveitamento ao chegar no ataque, mas faltou pontaria quando conseguiu. Dodô foi aberto na direita. O lateral cruzou, Arthur Cabral bateu de primeira e mandou por cima do gol.

Forçando o lado direito, Barak cruzou da linha de fundo. Kouamé tentou finalizar e acabou sendo bloqueado no momento certo por Lang. Nos acréscimos, uma bola parada preciosa para colocar um pé na grande final. Xhaka cobrou falta na lateral da área. Lang desviou no meio do caminho, Males dominou na segunda trave e colocou no meio. Amdouni aproveitou o espaço deixado por Mandragora para decretar a virada.

Como fica?

A volta será no St. Jakob-Park, na próxima quinta-feira (18). Com o fim do critério do gol fora de casa, o Basel avança com um empate, enquanto a Fiorentina precisa ganhar para sonhar com a vaga na final. Em caso de empate, a partida vai para prorrogação e depois pênaltis.