Com gol de Arthur Cabral, Fiorentina vence Cremonese e fica a um jogo da final da Copa da Itália

A Fiorentina ganhou da Cremonese por 2 a 0 nesta quarta-feira (5), pela primeira partida da semifinal da Copa da Itália. Arthur Cabral marcou um e Nicolás González fechou o placar no final do segundo tempo de jogo.

Rei Arthur para a vitória!

Arthur levou perigo ao gol dos adversários aos 13 minutos com chute forte de direita da entrada da área, porém não entrou. As ameaças da viola foram tornando-se realidade até que Biraghi em cruzamento fantástico da esquerda achou Cabral que subiu mais alto para cabecear e marcar seu 13º gol na temporada. A Cremonese, até chegou a assustar em lance de Frank Tsadjout pouco antes.

Na segunda etapa a Cremonese cresceu na partida com as mudanças feitas pelo treinador e conseguiu ameaçar mais a viola. O goleiro Pietro Terraciano evitou que a Fiorentina sofresse o empate. Aos 27, Arthur teve mais uma chance no jogo, mas parou em Emanuel Aiwu, que tirou o chute do brasileiro na linha.

Aiwu defendeu com o braço direito. Após revisão, foi expulso e o pênalti foi marcado. Nicolás González bateu para o fundo da rede ampliando o placar para a viola.

A situação nesse caso se tornou muito favorável à Fiorentina, por causa do fato de atuar em casa na partida de volta da semifinal da Copa Itália. A classificação está bem encaminhada, mesmo a Cremonese tendo ganho partidas e eliminado gigantes como Napoli e Roma nas fases anteriores.

A viola muito provavelmente vai ter a chance de desafiar Internazionale ou Juventus em uma possível final, podendo até sair com o caneco para coroar um trabalho fantástico de Vincenzo Italiano.

A Viola tem dez participações em finais contando com seis troféus na competição, a quinta na lista de maiores campeões da competição. Na última decisão saiu com um vice em 2014, enquanto o caneco não chega em Florença desde 2001.

Nesse ano a espera pela final tende a não se ampliar mais e cada vez mais a taça se torna uma questão mais visível na mente dos jogadores e torcedrores do clube de um dos clubes mais tradicionais do país.