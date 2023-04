Inter elimina Juventus na Copa da Itália em jogo morno

Depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida em Turim, a Inter de Milão ganhou da Juventus por 1 a 0, nesta quarta-feira(26), no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa da Itália. O atacante da equipe de Milão, Di Marco fez o gol da partida, classificando a Inter para a finalíssima da competição.

1 a 0 magro e a vaga na final

A equipe da casa saiu vitoriosa em mais uma partida diante dos visitantes, ao reeditarem a decisão da Copa da Itália na última temporada.Os comandados por Simone Inzaghi buscarão o oitavo título da Inter na competição. O adversário da equipe de Milão na finalíssima será conhecido amanhã após confronto entre Fiorentina e Cremonese. A equipe da região de Florença tem uma vantagem de 2 a 0, que foi conquistada no jogo de ida.

Os nerazzurri fizeram muito bem a rotação da bola e controlaram a posse dela no Giuseppe Meazza. Com 15 minutos do primeiro tempo, após excelente troca de passes, acharam Barella que recebeu no meio e meteu uma linda assistência para Di Marco, sem marcações dos zagueiros adversários, ele só se preocupou em finalizar rasteiro e abrir o placar para o time da casa.

​Os comandados por Simone Inzaghi tiveram uma ótima oportunidade para sacramentar a vitória com 27 minutos da segunda etapa. O atacante Di Marco cobrou falta, a bola resvalou em Lukaku e caiu certinho nos pés de Mkhitaryan, que estava livre na grande área. O atacante armênio chutou colocado e o guarda redes adversário Perin, que foi buscar, com isso, obrigou o arqueiro a fazer uma ótima defesa para salvar a Juventus.

Os visitantes não demonstraram um repertório vasto de jogadas no jogo mais importante da temporada até aqui e voltaram a ser derrotados pela equipe de Milão em mais uma decisão. O time da casa passou um bom período do segundo tempo cadenciando o jogo em busca de administrar um resultado perigoso e, em meio a temporada irregular, acabou conquistando uma vaga na final da Copa da Itália, podendo sonhar com um encerramento da temporada 2022/23 com o mais um título nessa competição.