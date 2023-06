Conheça a história de Scott Carson, único jogador da final entre Man City e Inter que já conquistou uma Champions League

Nesse sábado (10), às 16h (horário de Brasília), acontecerá a grande final da Champions League, entre Manchester City e Internazionale, em Istambul na Turquia. As duas equipes possuem jogadores jovens e que nunca venceram essa competição europeia, apenas um entre todos os relacionados para a decisão, já conquistou o tão sonhado troféu da UEFA Champions League.

O experiente que já realizou o sonho de todos que entrarão na partida, é o goleiro do City, Scott Carson de 37 anos, que venceu o torneio como jogador do Liverpool, na temporada 2004/05. Ele era reserva de Dudek e jogou apenas uma partida na campanha gloriosa, contra Juventus, conquistando a vitória por 2 a 1 sobre os italianos.

Sua história

Carson iniciou sua carreira nas categorias de base do Leeds United, passando por grandes equipes da Inglaterra, como Liverpool, West Bromwich e Aston Villa, até chegar no Manchester em 2019, até então sendo utilizado por Pep Guardiola apenas duas vezes, na atual temporada ele é o arqueiro reserva do brasileiro Ederson, mas não entrou em campo em nenhum jogo.

O veterano atleta já obteve convocações para seleção inglesa e disputou quatro partidas como titular, inclusive uma pelas Eliminatórias da Eurocopa.

Títulos na carreira

Scott mesmo sendo reserva várias vezes, esteve presente em jogos importantes tendo boas atuações, ajudando seus companheiros e escrevendo sua história no futebol. Ele carrega em seu currículo até agora, nove títulos. Sendo três pelo Liverpool, uma Champions League, Supercopa da UEFA e a FA Cup, já pelo City, foram seis conquistas, tricampeão da Premier League, bicampeão da Carabão Cup e uma taça da Supercopa da Inglaterra.

Além dos seus prêmios individuais, como jogador da temporada do Charlton Athletic em 2007 e jogador do mês da Championship no ano de 2017.

O goleiro que busca sua sétima taça pelo time comandado por Guardiola, chega como um dos jogadores mais experientes da partida decisiva, buscando passar toda sua experiência e confiança para seus companheiros que entrarão a todo vapor na batalha de Istambul.