Brasil busca empate na reta final, mas perde Finalíssima nos pênaltis para Inglaterra

Foi por pouco, mas não deu para o Brasil. A Inglaterra, empurrada por sua torcida, abriu o marcador no primeiro tempo em belo gol de Toone, diante de 83.132 pessoas em Wembley, mas a seleção brasileira mudou de postura na segunda etapa, pecou nas oportunidades e levou a partida para os pênaltis com Andressa Alves. Com o placar de 1 a 1, a decisão foi decidida logo nos pênaltis e Chloe Kelly garantiu o título, por 4 a 2, da primeira edição da Finalíssima para as Lionesses.

Lionesses recompensadas pelo volume

As Guerreiras começaram marcando de forma compacta. Geyse era a jogadora mais adiantada e, com os avanços das Lionesses, a defesa formava uma linha de cinco. A seleção inglesa forçava o lado esquerdo, principalmente com Hemp, mas com o tempo isso foi deixando de acontecer, graças a boa marcação. Com dificuldades de chegar pelos lados, Lucy Bronze resolveu arriscar um foguete de longe. Lelê caiu para espalmar.

Apesar de se atentarem na marcação, as Guerreiras tinham dificuldades de chegar ao ataque e erravam nas enfiadas. De tanta insistência e com mais volume, a Inglaterra foi recompensada. Em jogada trabalhada, Bronze tabelou com Stanway, que devolveu na área e a lateral do Barcelona rolou para trás. Toone bateu de primeira para mandar no fundo das redes. Por pouco não veio a ampliação, mas Lauren James foi flagrada em impedimento. A melhor chegada brasileira veio apenas aos 31. Tamires acelerou pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. Earps evitou qualquer contratempo. Mas as comandados de Sarina Wiegman mantiveram a pressão, principalmente na reta final. Hemp e Alessia Russo ficaram na defesa de Lelê, enquanto James desperdiçou para fora.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Guerreiras agressivas

Pia Sundhage voltou com mudanças ofensivas para o segundo tempo. Andressa Alves e Adriana entraram nas vagas de Lauren e Bia Zaneratto. A postura da seleção brasileira era outra, pressionando a saída de bola das adversárias. Numa roubada de bola perto da área, Ary Borges trocou passes com Geyse, que tocou de calcanhar para Andressa Alves bater rasteiro. A goleira defendeu.

A pressão verde e amarela foi aumentando no templo de futebol inglês, que mantinha a postura ofensiva, mesmo que sem a bola e forçando o erro da saída de bola da Inglaterra. Ary Borges teve grande oportunidade ao receber na cara do gol, mas acabou furando. E, se não fosse o poste, quase o empate. Após roubada de bola, Geyse chutou forte. Earps defendeu de forma estranha e a bola explodiu no travessão. Demorou, mas as inglesas apareceram novamente, também em chute de longa distância, com Stanway. Lelê fez a defesa.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais aberto e as Lionesses tentavam surpreender em jogadas de velocidades, mantendo a concentração em alto nível. Por sua vez, as Guerreiras criavam, mas não conseguiam aproveitar as oportunidades criadas, até que nos acréscimos, Andressa Alves pegou sobra da goleira Earps e deixou tudo igual.

Alerda de pênaltis!

Com a igualdade do marcador, a partida foi direto para os pênaltis. Earps e Lelê defenderam uma cobrança cada, mas Tamires e Rafaelle erraram as conversões. Chloe Kelly foi a responsável pela última batida e decretou o título das Lionesses.

Apoio importante