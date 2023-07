Noruega tenta, mas não sai do zero contra Suíça e se complica no grupo A da Copa do Mundo

O equilíbrio tomou conta em boa parte do jogo entre Suíça e Noruega. As Leoas até que tentaram buscar a vitória, entretanto, tiveram um obstáculo: a goleira Thalmann. No fim, o resultado não saiu do 0 a 0, no FMG Stadium Waikato, pela segunda rodada do grupo A da Copa do Mundo Feminina.

Leoas são melhores na parte ofensiva, mas não passam por Thalmann

Com o grupo embolado, por conta da vitória da Filipinas sobre a Nova Zelândia, a soma dos três pontos era importante, principalmente do lado das norueguesas, que um tropeço significava a volta para a casa. Por isso, começaram pressionando bastante, mas a Squadra Nazionale logo tomou as rédeas do jogo e até chegou dar aquele susto na defesa, quando Piubel abriu com Sow na direita, ela optou pelo cruzamento ao invés do chute, a defesa tirou e Bachmann finalizou em cima da zaga.

O equilíbrio passou a tomar conta do jogo. A primeira grande oportunidade do confronto veio aos 23, pelas Leoas. Haug recebeu cruzamento na risca da pequena área e desviou de cabeça. Thalmann fez grande defesa ao espalmar. Oito minutos depois, Sow deixou Crnogorcevic em boa posição. A camisa 9 ajeitou, mas mandou por cima do gol.

Foto: Divulgação/NFF

O segundo tempo com o mesmo equilíbrio, porém, era as Leoas que encontravam espaços no alvo. Em nova bola aérea, desta vez de cobrança de escanteio, Mjelde cabeceou sem muita força e a goleira segurou sem problemas. Logo em seguida, Thalmann precisou fazer milagre em chute de primeira de Haug. Walti aproveita e bate colocado de longe.

A primeira finalização certa da Suíça ocorreu apenas aos 71. Após desarme no campo de ataque, Walti bateu colocado de longe. Mikalsen segurou firme. Precisando do resultado positivo, a seleção norueguesa voltou a aparecer no ataque, e Thalmann fechou as portas. Graham Hansen, que não apareceu entre as titulares, carregou até a entrada da área e chutou rasteiro. A goleira caiu para espalmar. Maanum tentou marcar no rebote, mas a camisa 1 evitou.

100x Graham Hansen

Apesar de ter começado o jogo no banco de reservas, Caroline Graham Hansen se tornou, ao entrar aos 52, a 19ª jogadora da história a atingir os 100 jogos pela seleção feminina da Noruega.

Como fica?

A Suíça lidera o grupo A, com quatro pontos. Já a Noruega amarga o último lugar, com um ponto conquistado.

Próximos jogos

No próximo domingo (30), todos os jogos serão às 4h (de Brasília). La Nati enfrenta a anfitriã Nova Zelândia, no Dunedin Stadium, enquanto as Leoas irão encarar a Filipinas, no Eden Park.