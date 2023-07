Milan anuncia Chukwueze para reforçar o sistema ofensivo da equipe

O Milan anunciou a contratação de Chukwueze, ponta direita de 24 anos que se destacou no Villarreal. Ele chega para reforçar o ataque da equipe italiano. O clube desembolsou quase 30 milhões de euros no jogador nigeriano que assinou até junho de 2028.

Samuel Chukwueze foi destaque na temporada passada pelo time espanhol, disputou 50 partidas, marcando 13 gols e concluindo 12 assistências. Ele deixa o Submarino Amarelo com uma grande conquista na carreira que foi a taça da Liga Europa da UEFA de 2021, sendo seu primeiro título no profissional.

O sétimo reforço da equipe de Milão é uma grande promessa no futebol, que vive ótimo momento em sua carreira, também sendo peça fundamental na seleção nigeriana. O ponta irá cumprir a mesma função que o brasileiro Junior Messias.

Milan buscou no mercado um ponta de qualidade para elevar o nível ofensivo que teve perdas no final da temporada, sendo a aposentadoria de Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic ficando de fora dos planos por opção técnica, Divock Origi, que também não convenceu o comandante e pela alta idade de Olivier Giroud que já possui 37 anos.

Números de Chukwueze

O jogador disputou 255 partidas em toda carreira, marcando 45 gols e distribuindo 33 assistências. Pelo Villarreal, foram 227 jogos com 41 gols e 33 assistências. Enquanto isso, pela seleção da Nigéria, são 28 jogos com quatro gols e zero assistências.