Com golaço de Lauren James, Inglaterra bate Dinamarca e carimba vaga para as oitavas da Copa

A Inglaterra viveu sensações mistas no jogo. Em grande primeiro tempo, as Lionesses venceram a Dinamarca por 1 a 0, no Sydney Football Stadium, pela segunda rodada do grupo D. Lauren James marcou um golaço de fora da área, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

Porém, nem tudo foi clima de festividade. A seleção inglesa sofreu a perda da sua principal jogadora: Keira Walsh,, que sentiu o joelho e deixou o campo de maca. A meia do Barcelona ainda passará por exames.

Foto: Divulgação/Fifa

Domínio e baixa importante

No encontro que valia a liderança do grupo D, as Lionesses entraram em campo com um ritmo mais intenso, as dinamarquesas até tentavam roubar no meio-campo, mas as comandadas Sarina Wiegman se recuperavam de forma rápida e, diferente da estreia, sabiam o que fazer com a posse de bola. Da pressão iniciada, veio a recompensa. Lauren James recebeu pelo meio, deu uma ajeitada e bateu forte de forma colocada da entrada da área, acertando a bochecha da rede, não dando chance nenhuma a Christensen.

A bola da rede deu um estalo para a seleção da terra do rei. As principais jogadas eram com James. Numa delas, encarou a marcação e bateu rasteiro. Aos poucos, a Dinamáquina tentava se ligar para o jogo e apostava nos contra-ataques. O melhor veio apenas aos 27. Sevecke desarmou Lucy Bronze no campo de defesa, disparou em velocidade e enfiou para Harder, que chutou em cima de Earps. A resposta veio logo em seguida. Toone cobrou escanteio. Bronze cabeceou com maior liberdade, sem precisar de pegar impulso na segunda trave, e por pouco não encobriu Christensen, mas a bola passou rente ao travessão. Ainda antes do intervalo, Sarina teve uma grande perda no seu meio de campo: Keira Walsh. A meia se machucou sozinha, acabou sentindo o joelho e precisou sair de maca, dando espaço para Coombs.

Foto: Divulgação/The FA

Bola trave salva segunda etapa

A Inglaterra tinha dificuldades de manter o ritmo no segundo após a lesão de Walsh, enquanto o time de Lars Sondergaard passou a chegar mais no lado ofensivo, porém, a falta de criatividade prejudicava. Com nenhuma das seleções com vontade de atacar, a etapa foi monótona em grande parte, mesmo com as substituições. Bronze até tentou surpreender em chute firme da ponta direita. O perigo passou perto da trave. Se esforçasse, a Dinamarca poderia ter buscado a igualdade, mas pouco fez. A melhor oportunidade, em todo o jogo, veio aos 87.Sörensen levanta na área. Vangsgaard aparece no meio da zaga e cabeceia buscando o canto. A bola explode na trave.

Como fica

Com 100% de aproveitamento, a Inglaterra assume a liderança do grupo D, com seis pontos. Por sua vez, a Dinamarca é a segunda colocada, somando três.

O que vem por aí

Na próxima terça-feira (1º), ambas as equipes irão entrar em campo às 8h (de Brasília). As inglesas irão encarar a China, no Hindmarsh Stadium, e as dinamarquesas enfrentarão o Haiti, no Perth Rectangular.