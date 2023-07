Suíça segura empate contra Nova Zelândia e vai às oitavas da Copa do Mundo

A Nova Zelândia até que tentou, especialmente no primeiro tempo, e a Suíça, novamente, optou por não jogar e ter o regulamento a seu favor. Com esse panorama, o placar ficou no 0 a 0, no Dunedin Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos.

Resultado é suficiente para a seleção suíça carimbar sua vaga às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, enquanto as Ferns se despedem após goleada de 6 a 0 da Noruega.

Regulamento a favor

A Squadra Nazionale deixou as neozelandesas terem a posse de bola e apostava na recuperação para chegar à meta adversária. Contudo, as comandadas de Jitka Klimková evitavam disso acontecer e foram para cima, em busca do gol, ainda mais que a Noruega vencia Filipinas e as tiravam da zona de classificação. Tentando aproveitar a passividade das adversárias, Hand disparou após receber longo lançamento. A atacante bateu meio sem ângulo perto da linha de fundo, a bola fez uma curva e explodiu na segunda trave. A Suíça, meio que aos trancos e barrancos, resolveu arriscar apenas aos 44, em chute de longa distância de Piubel. Esson encaixou com tranquilidade no meio do gol.

Foto: Divulgação/Fifa

Houve uma mudança de postura da Nati, que deixou de ser omissa e buscou mais o jogo, mas sem criar uma grande oportunidade, enquanto as Ferns tinham dificuldades de ter aquele controle, perdendo rapidamente quando tinham a posse. Aos 66, Piubel foi enfiada em velocidade, entrou na área e pegou muito mal, mandando à direita do gol. Para completar, do outro lado, a assistente já marcava o impedimento. Sete minutos depois, a Nova Zelândia conseguiu chegar. A zaga não afastou o escanteio direito, arrematou sem força na sobra e Thalmann segurou firme. Para o tudo ou nada, as Ferns voltaram a ganhar volume na reta final, mas não conseguiram aproveitar.

Como fica

A Suíça termina a primeira fase na primeira colocação do grupo A, com cinco pontos, um a mais que a Noruega, que terminou em segundo. Já a Nova Zelândia ficou em terceiro lugar, somando quatro, perdendo no saldo de gols.

O que vem por aí

Agora, a Squadra Nazionale irá enfrentar o segundo colocado do grupo C, que ainda será definido na segunda-feira (31), já que Japão e Espanha possuem a mesma pontuação, de seis pontos.