Volante ex-Botafogo comemora classificação na Copa da Suécia e projeta busca por vaga na Europa League

Em partida disputada na última quarta-feira (23), o Östersunds FK, equipe do brasileiro Erick Brendon,, enfrentou o IF Karlstad, pela Copa da Suécia. O duelo, que foi definido em jogo único, tinha em disputa uma vaga na próxima edição da Copa da Suécia, que garante ao campeão um lugar na próxima edição da UEFA Europa League. A equipe de Erick venceu o duelo por 2 a 1 e garantiu a vaga. Brendon celebrou a classificação e exaltou a força da equipe.

“Essas partidas de mata-mata sempre têm um peso diferente. Essa competição vai ser muito importante para o nosso time, pois nos traz a possibilidade de brigar por uma vaga na Europa League. O nosso time fez um grande jogo, saímos atrás do placar, mas mostramos força coletiva e, no final, graças a Deus, conseguimos conquistar a classificação e garantir o clube na próxima edição da Copa”, disse

Erick Brendon falou sobre a possibilidade do Östersunds FK disputar a Europa League

Recentemente, na temporada 2016/2017, o Östersunds FK conquistou o título da Copa da Suécia e conseguiu disputar a Europa League. Como disputa a segunda divisão Sueca, no momento, essa é a única possibilidade de a equipe disputar uma competição continental. Erick falou sobre a possibilidade de disputar a Liga Europa e que a cidade ainda lembra com carinho do título de 2016/2017.

“É um desejo de todos poder disputar a Europa League, seria um sonho poder disputar a segunda maior competição de clubes da Europa. Mas, sabemos que ainda tem muito trabalho pela frente, nós demos apenas o primeiro passo. Agora, vamos focar na liga e buscar o acesso. Toda a cidade lembra com muito carinho da campanha que levou o clube a conquistar o título em 2017, espero que possamos repetir o feito e deixar o nome marcado na história do clube”, concluiu.