Barcelona bate Athletic de Bilbao e chega mais perto do título da La Liga

Apesar das dificuldades no caldeirão de San Mamés, o Barcelona soube suportar Athletic Bilbao e bateu pelo placar mínimo de 1 a 0, neste domingo (12). O brasileiro Raphinha foi o responsável por marcar no final da primeira etapa e decidir o confronto. Com o resultado positivo, os Culés chegaram aos 65 pontos e permanecem há nove pontos do rival Real Madrid.

Raphinha brilha e marca o gol da vitória

Os primeiros minutos foram bastante igual, ocasionando chances de ambos os lados. A primeira chegada surgiu no lado barcelonista. Ferran Torres bateu de primeira, mas saiu no lado esquerdo da trave. O Bilbao também chegava com perigo, através de bola alçada na área, que dava trabalho ao goleiro Ter Stegen.

Com o tempo passando, o Athletic aumentou a pressão e na metade da primeira etapa, quase que o Barça entregava de bandeja. O zagueiro Koundé falhou, não conseguiu interceptar a bola e Berenguer bateu de qualquer jeito, mas foi torto e sem direção.

Alguns minutos depois, duas grandes chances do time da casa. Inaki Williams recebeu na direita e levou para o meio, disparando no cantinho , Ter Stegen fez a primeira defesa difícil. No escanteio seguinte, Raul Garcia cabeceou e passou perto do poste .

No entanto, quando o primeiro tempo estava encaminhando para um placar sem gols, o Barcelona resolveu castigar o time da casa. Após bola afastada pela defesa, Sérgio Busquets entregou na medida ao Rafinha, que disparou cruzado, sem chance para o goleiro Sérgio Rico. No primeiro momento, o assistente anulou por impedimento, mas o VAR corrigiu e o árbitro apontou para o centro do campo, portanto acabando o marcador parcial com a vantagem culé.

Ter Stegen salva e Barça sai de campo com mais três pontos

A primeira parte foram de poucas emoções, surgindo apenas na metade da etapa final. Através do Bilbao que tratou de sufocar o Barça em busca de igualar o marcador, mas parava em Ter Stegen. Primeiramente, Berenguer arriscou no cantinho e o goleiro afastou para escanteio. Minutos depois foi a vez de Munain, que na meia lua mandou colocado, dessa vez Stegen fez uma defesa com a ponta dos dedos.

Quase nos acréscimos, o Bilbao marcou, mas o Barça foi salvo pelo VAR. Frankie De Jong perdeu para Munain no meio, Guruzeta pegou a sobra e entregou na medida para Inaki Williams, que estufou a rede de Ter Stegen. No entanto, o árbitro olhou no árbitro de vídeo que Munain desarmou com o braço e anulou o gol.

Ainda restou tempo do Athletic desperdiçar mais duas oportunidades no mesmo lance, mas parou de novo em Ter Stegen e dessa vez também no Marcos Alonso. Inaki Williams tocou rasteiro, Nico Williams furou de letra e Berciche bateu forte, o goleiro barcelonista defendeu e no rebote, Guruzeta soltou uma bomba de primeira. O meia em cima da linha tirou e afastou o perigo. Diante disso acabando as conclusões do time da casa , sendo assim, o Barça só administrou a vantagem e se mantém cada vez mais líder da competição.