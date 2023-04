Liverpool goleia Leeds fora de casa e segue na luta por uma vaga na Champions League

Atropelo! Foi isso que os torcedores viram em Elland Road nesta segunda-feira (17), no duelo entre o time da casa, o Leeds United e o Liverpool, válido pela 30ª rodada da Premier League.

Sem conhecimento do rival, os visitantes golearam por 6 a 1, com gols de Salah (2x), Diogo Jota (2x), Gakpo e Darwin Nunez. Sinisterra descontou para os Whites.

O jogo era importante para ambas as equipes. O Leeds luta contra o rebaixamento e uma vitória diante do rival colocaria o time distante do Z-3, já o Liverpool precisava vencer para seguir sonhando com uma vaga para a próxima UEFA Champions League.

No começo a partida teve pouca empolgação e brilhos dos times, que mais se defenderam do que atacaram, mas o cenário mudou aos 35’, quando o holandês Cody Gakpo abriu o placar para os visitantes.

O Leeds não teve nem tempo para reagir quando aos 39’, Salah aumentou a vantagem para os Reds. Dessa forma, a primeira etapa terminou com vitória parcial do Liverpool.

Na volta dos vestiários, os Whites se lançaram de vez ao ataque, e conseguiram descontar com Sinisterra, aos 47’. Porém, ao se abrir para o setor ofensivo, o Leeds deu brechas para o Liverpool construir a sua goleada.

Começou com Diogo Jota marcando o terceiro aos 52’, Salah de novo aos 64’, o português mais uma vez aos 73’ e o uruguaio Darwin Nunez fechou o placar aos 90’. Atordoado, os donos da casa apenas assistiram o baile do Liverpool, e saíram de campo com um resultado humilhante.

E agora?

Com o resultado, o Liverpool permanece na 8ª posição com 47 pontos, a nove do Newcastle que abre a zona de classificação para a Champions League. Já o Leeds está na 16ª colocação, com 29, apenas dois do Nottingham Forest, que abre o Z-3.

Na próxima rodada, o Liverpool encara o Nottingham Forest no sábado (22), às 11h, em Anfield Road. Enquanto isso, o Leeds visita o Fulham, no mesmo dia, mas às 08h30, no Craven Cottage. Os dois jogos são válidos pela 31ª rodada da Premier League.