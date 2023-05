Ainda não acabou! Arsenal vence fora de casa e segue na briga pela Premier League

Em jogo eletrizante, o vice-líder Arsenal conquistou uma vitória fundamental por 2 a 0, na sua difícil caminhada pelo título da Premier League, a vítima da vez foi o Newcastle, neste domingo (07) no estádio St James Park.

Newcastle começa a todo vapor em cima do Arsenal, que encontra um belíssimo gol com seu craque

O início da partida foi de um time só, com o Newcastle pressionando o Arsenal em busca de abrir o marcador. Logo no primeiro minuto, Trey Murphy carimbou a trave de Ramsdale e deu o primeiro susto na torcida dos Gunners. Para continuar pressionando, Bruno Guimarães recebeu na entrada da área após escanteio curto e finalizou em cima de Kiwior, o árbitro decidiu marcar pênalti por considerar um toque de mão do defensor, porém voltou atrás da decisão quando o VAR recomendou revisão na cabine.

A pressão dos donos da casa davam a impressão que o gol sairia logo, porém não se imaginava que o gol seria dos visitantes. Odegaard tratou de silênciar um pouco o St James Park aos 13 minutos, depois de finalizar com perfeição de fora da área. O Arsenal até o gol não havia finalizado, e mal conseguia passar do meio de campo.

O jogo depois do primeiro gol continuou sendo liderado pelos Magpies, mas a equipe passou a perder bolas no meio de campo que colocaram o time alvirrubro aos poucos muito confortável na partida. Em duas enfiadas de bola explorando velocidade, Martinelli e Saka ampliariam o marcador se não fosse Pope fazendo belas defesas. Para fechar a primeira parte, Odegaard ainda teve a grande chance de ampliar o placar, mas os Gunners novamente pararam no arqueiro do Newcastle aos 50 minutos.

Newcastle volta a pressionar, falha na pontaria e é punido em contra-ataque de almanaque

O segundo tempo começou da forma que iniciou o primeiro, com os mandantes pressionando e criando ótimas chances de gol. Aos 3 minutos, Alexander Isak recebeu cruzamento de Trey Murphy e cabeceou na trave. No minuto seguinte, após boa cobrança de falta, a defesa do Arsenal falhou e deixou Schar livre na pequena área para cabecear e exigir um milagre de Ramsdale. Para não deixar o jogo monótono, aos 5 minutos, Gabriel Martinelli chamou a defesa do Newcastle para dançar e finalizou com muita categoria, porém a bola balançou o travessão de Pope.

Depois da trocação franca, Newcastle e Arsenal passaram a duelar fortemente no meio de campo, no entanto, as equipes não conseguiram criar ótimas chances de gol por um tempo. Aos 30 minutos, os Gunners conseguiram desarmar Joelinton, e logo acionaram Gabriel Martinelli, que desde o campo de defesa conduziu até a área adversária e cruzou para Schar desviar contra a própria meta. Por ironia do destino, a melhor defesa da competição fez um gol contra.

O segundo gol dos visitantes caiu como uma ducha de água fria para os donos da casa que vinham tendo volume ofensivo e sonhavam com o empate. O Arsenal aproveitou o segundo tento para abaixar suas linhas e administrar a vantagem. A estratégia só deu certo porque Ramsdale estava em dia inspirado e fez ainda duas boas defesas para garantir o resultado de 2 a 0.

Sequência da temporada

O Newcastle agora corre o risco de cair para a quarta posição na tabela, caso o Manchester United vença o West Ham fora de casa. No próximo sábado (13), os Magpies já têm outro compromisso pela Premier League, desta vez, a equipe visita o Leeds United para tentar se manter entre as quatro vagas de classificação para a próxima Champions League.

Por outro lado, o Arsenal continua sonhando em retomar a liderança da Premier League. Após a vitória neste domingo (07), o time diminuiu a diferença para o Manchester City para um ponto com um jogo a mais. O próximo compromisso do time londrino é contra o Brighton, em casa, no domingo (14).