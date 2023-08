Al-Ittihad avança nas negociações com Liverpool para contratação de Mohamed Salah

No potencial desfecho marcante da trajetória de Mohamed Salah com o Liverpool, a equipe conquista uma reviravolta emocionante, mantendo-se em alta performance. Sob a brilhante atuação de Darwin Nuñes, o Liverpool reverte o placar contra o Newcastle no St. James Park, assegurando a vitória na terceira rodada da Premier League.

Contudo, o olhar das últimas horas concentra-se na potencial transferência do egípcio para o Ittihad, time que também conta com estrelas como Benzema, Kanté, Fabinho, Adderrazak Handallah, João Felipe, Romarinho e Marcelo Ghore.

Segundo noticiado pela reportagem da Riyadiyatv, um canal oficial de esportes sauditas, especula-se que Mohamed Salah poderia disputar sua derradeira partida pelo Liverpool em 27 de agosto, contra o Newcastle United, na terceira rodada da Premier League.

Alega-se que o Al-Ittihad, clube saudita, está próximo de garantir a aquisição do respeitado centroavante e ídolo egípcio em um futuro próximo. Mais ainda, rumores sugerem que Salah já manifestou sua aprovação para dar início às tratativas entre os clubes. O Al-Ittihad, por sua vez, está se antecipando para providenciar cuidados médicos em Paris, caso a transferência se concretize.

Um dos fatores cruciais na negociação, além das cifras astronômicas em jogo, é o fato de Salah ser muçulmano e o país ser um dos berço do islamismo, tendo a Kaaba ou Kabah, o edifício no centro da mesquita mais importante do Islã, a Masjid al-Haram em Meca, na Arábia Saudita. Os últimos dados divulgados, tornam o islamismo, como a religião com maior crescimento no mundo.

A proposta em discussão abrange um contrato de 320 milhões de libras anuais, sendo 1.961 bilhão de reais na cotação atual, com duração de três temporadas. Caso a negociação alcance sucesso, Salah chegaria à Arábia Saudita como o jogador mais bem remunerado do país, superando até mesmo o notório jogador português Cristiano Ronaldo.