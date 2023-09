Lazio vence primeira na Serie A e acaba com 100% do Napoli

Napoli e Lazio fizeram neste sábado (2), duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano, no estádio Diego Armando Maradona. Os visitantes venceram por 2 a 1. Com o placar, a atual campeã italiana perde o 100% de aproveitamento, enquanto a Lazio consegue seus três primeiros pontos no campeonato.

Primeira etapa equilibrada

É bem verdade que a equipe do Napoli teve mais posse de bola enquanto a Lazio marcava os espaços, mas essa posse não foi traduzida em superioridade na etapa inicial. As Águias foram pacientes até encontrarem espaço no erro do Napoli para atacar, e foi assim que chegou ao seu gol aos 30 minutos. Em bate-rebate, a bola sobrou para Luis Alberto chutar no canto direito do goleiro e abrir o placar.

A equipe mandante respondeu rápido e dois minutos depois, Zielinski, craque e ídolo do time, decidiu arriscar chute de fora da área. A bola desviou no meio do caminho, enganou o goleiro da Lazio, e estufou as redes para empatar o placar.

Vitória laziale

A etapa inicial com a Lazio adotando a mesma postura da etapa inicial, cercando e esperando um erro do adversário, e ele veio. Aos 52 minutos, Felipe Anderson roubou a bola no meio campo, arrancou e rolou para Daichi Kamada, que dominou na entrada da área, avançou e chutou cruzado sem chances para o goleiro Napolitano.

Com o placar adverso, a Napoli se lançou ao ataque e concluiu a partida com mais de 20 finalizações (contra 6 da Lazio), mas sem sucesso. A Lazio ainda anotou mais dois tentos, que foram anulados pelo VAR por impedimento.

Agenda

O Napoli volta a campo no sábado (16), após a paralização para a Data FIFA, quando enfrenta a equipe do Genoa, e a Lazio voltará a campo também no sábado (16), quando visitará a Juventus. Ambas partidas serão válidas pela quarta rodada da Serie A.