De virada, Equador vence Uruguai pelas Eliminatórias

Nesta terça-feira (13), Equador e Uruguai se enfrentaram em confronto válido pela 2ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA de 2026. O palco da partida foi o Estádio Casa Blanca, localizado em Quito, capital equatoriana, os locais ganharam por 2 a 1.

Com os três pontos na conta, a seleção treinada por Félix Sánchez assumiu momentaneamente a 8ª posição. Por sua vez, os uruguaios estão em 3º lugar na tabela.

Primeiro tempo, emoção somente no final

Boa parte da etapa inicial foi de domínio dos donos da casa, que tiveram mais volume de jogo e por duas vezes, aos 15 e aos 34 minutos, chegaram com mais perigo, porém ambas as oportunidades pararam nas boas defesas de Rochet, arqueiro uruguaio.

Aos 38, a seleção do Uruguai desceu pelo lado esquerdo. Cannobio, atacante do Athletico, foi acionado na área, com a bola dominada, o camisa 14 livrou-se da marcação e de perna direita estufou a rede, 1 a 0 para a Celeste.

Após o tento dos comandados de "El Loco" Bielsa, a equipe se manteve no campo de defesa, apenas aguardando o apito de Wilton Pereira Sampaio para descer para o vestiário com a vantagem.

Entretanto, nos acréscimos, o Equador deixou tudo igual. A cobrança de escanteio pelo lado esquerdo contou com o desvio de Félix Torres, que marcou o gol de empate, 1 a 1.

Segundo tempo, triunfo confirmado

Logo aos três minutos, Etupiñán foi derrubado na área por Nández, o árbitro brasileiro instantaneamente confirmou a penalidade máxima a favor da seleção tricolor.

Enner Valência foi para a cobrança e mandou para fora. O camisa 13 chutou de perna direita e desperdiçou a chance de virar o jogo a favor de sua equipe.

Aos 15 minutos, novamente Félix Torres balançou as redes. O cruzamento vindo do lado esquerdo parou no "carrinho" do camisa 2, que com a ponta da chuteira ampliou para os equatorianos, 2 a 1.

Do gol em diante, o Equador apenas administrou o bom resultado, esperando o apito final para comemorar sua primeira vitória nas eliminatórias rumo ao mundial de 2026.

Próximo compromisso dos selecionados

Os tricolores voltam a campo apenas no dia 12 de outubro, às 17h (horário de Brasília) A batalha em questão será contra a Bolívia, fora de casa.

Os celestes jogarão no mesmo dia, porém às 17h30 (horário de Brasília), o duelo ante a Colômbia será fora dos domínios uruguaios.