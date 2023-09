De la cruz tem atuação de gala e Uruguai vence Chile na estreia das Eliminatórias

Na noite desta sexta-feira (08), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Uruguai superou o Chile por 3 a 1 em partida válida pela abertura das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados duas vezes por De la Cruz e uma vez por Valverde para os uruguaios, enquanto Arturo Vidal foi quem descontou para os chilenos.

Uruguai de Bielsa se impõe já no primeiro tempo e abre o contador

Na primeira etapa, o Uruguai teve mais chances de gol e foi muito superior, mesmo não tendo total controle da posse de bola. A primeira oportunidade clara de gol aconteceu aos 12 minutos, quando Darwin Núñez recebeu nas costas da defesa chilena, mas finalizou em cima do goleiro Cortés. Aos 37, o recente trabalho de Bielsa ficou exposto quando uma bela triangulação entre Maxi Araújo, Darwin Núñez e Nicolás De La Cruz terminou em um belo gol do camisa 7 da Celeste.

Depois do gol, ao invés de diminuir o ritmo e abaixar suas linhas, a equipe comandada por Bielsa seguiu jogando com intensidade e quase foi premiada com um segundo gol aos 42 , quando De La Cruz roubou uma bola do zagueiro e partiu em velocidade para encontrar Darwin Núñez dentro da área, que novamente parou no arqueiro chileno e não aproveitou a oportunidade.

A seleção chilena parecia perdida na reta final da primeira etapa e De La Cruz, que já vinha sendo o grande nome dos donos da casa, aproveitou para servir Valverde aos 46. O volante do Real Madrid recebeu a bola no meio de campo, deu um corte seco em Charles Aránguiz e finalizou com classe no canto de Cortés.

Com boa vantagem da primeira etapa, Uruguai ainda faz mais um para garantir primeiros três pontos

Na volta do intervalo, Darwin seguiu tentando marcar o seu gol e passou muito perto aos dois minutos, quando finalizou de fora da área e viu a bola passar triscando da trave. Pouco tempo depois, aos 6, foi a vez de Pellistri ser servido dentro da área e não aproveitar outra chance de ouro que a Celeste teve.

Aos 25 minutos, quando o Uruguai já tinha perdido umas três belíssimas oportunidades de gol na segunda etapa, o Chile voltou a bobear na saída de bola e desta vez foi punido exemplarmente. Na saída de bola, Marcelino Núñez passou para Pulgar, que escorregou, e deixou Valverde acionar contra ataque perigoso, onde Darwin Núñez recebeu, foi ao fundo e tocou para De La Cruz novamente balançar as redes, sacramento um tranquilo 3 a 0 para a seleção Celeste.

TrÊ minutos depois de sofrer o terceiro gol, em uma das poucas chances do Chile, Marcelino Núñez levantou na área, Valdés tocou de cabeça no travessão e no rebote, Arturo Vidal completou para as redes, marcando o gol de honra da La Roja.

Agenda

Após a vitória na estreia, o Uruguai se prepara para visitar o Equador, no Estádio Casablanca, em Quito. A partida será disputada na altitude da capital equatoriana de 2.850m e está marcada para a próxima terça-feira (12) às 18h.

Com a dura derrota, o Chile terá outro compromisso complicado, desta vez em casa contra a Colômbia. A partida será disputada no Estádio Monumental de Santiago, em Santiago, e está marcada para a próxima terça-feira (12) às 22h30.