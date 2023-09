Em jogo eletrizante, Tottenham vira pra cima do Sheffield e segue invicto na Premier League

Na manhã deste sábado (16), em sua casa, o Tottenham venceu de virada o Sheffield United por 2 a 1 na 5ª rodada da Premier League. Os gols foram marcados primeiramente por Gustavo Hamer para os visitantes, enquanto Richarlison e Kulusevski viraram para os Spurs.

Tottenham domina as ações, mas não encontra o primeiro gol

A equipe londrina foi pra cima desde o início da partida e teve muito mais volume de jogo, no entanto, as finalizações não foram capazes de superar a belíssima atuação de Foderingham. O goleiro do Sheffield precisou trabalhar para evitar o gol por 5 oportunidades, enquanto Vicario, goleiro do Tottenham, fez apenas 2 intervenções em ataques isolados do Sheffield na primeira etapa.

Ditado 'quem não faz toma' é aplicado e quase equipe londrina foi punida no resultado final

Com o final do primeiro tempo em 0 a 0, o time comandado pelo grego Ange Postegoclou continuou tentando inaugurar o marcador jogando como mandante, enquanto o Sheffield se limitava a defender e buscar espaços em contragolpe. A primeira oportunidade da segunda etapa veio em finalização de Solomón, que foi direto pra fora, mas assustou a torcida dos Blades. Aos 28 minutos, quando o jogo parecia morno, a punição veio para o Spurs quando Hamer finalizou cruzado e abriu o marcador para o Sheffield.

O duro golpe contra os Spurs fizeram a equipe londrina se lançar ao ataque de maneira menos organizada, o que gerou mais dificuldade na criação de jogadas, isso também se deve à postura defensiva do Sheffield, que já era um time retraído com o empate, e com a derrota a equipe se fechou ainda mais.

Aos 30, Solomón recebeu dentro da área pela esquerda e conduziu para a entrada da área, onde finalizou com mais espaço, mas não acertou a meta de Foringham. Aos 43, já no abafa final, Pedro Porro lançou na área e encontrou Richarlison sozinho para cabecear desequilibrado para fora. No minuto seguinte, Kulusevski foi pra cima, tabelou com Brennan Johnson e finalizou em cima de Foderingham para ganhar escanteio. Na cobrança, Perísic levantou no primeiro pau e Richarlison testou com força para finalmente superar o arqueiro do Sheffield e empatar o duelo aos 52 minutos.

O gol fez o Tottenham Hotspurs Stadium acordar e a torcida empurrou a equipe para buscar a virada.

Aos 54 minutos, pouco mais de um minuto depois do primeiro gol, os Spurs pressionaram rapidamente a saída de jogo do Sheffield, retomaram a bola no ataque, e a posse, gradativamente de pé em pé, foi evoluindo até chegar em Kulusevski, que recebeu dentro da área e soltou um míssil na gaveta para virar o jogo, levando o estádio à loucura.

O novo Tottenham, aos poucos, vai reacendendo a chama de esperança de sua torcida

A derrota em casa seria um vexame para uma equipe que vinha deum início muito animador de Premier League. O novo Tottenham, sem Harry Kane, e tendo Son como principal astro, precisa de vitórias e bom futebol para engrenar e reconquistar o respeito do futebol inglês. Nesta partida, o futebol foi justo e não permitiu uma injustiça contra um time, que pode não ter super astros, mas vai se consolidando como uma equipe com bom trabalho coletivo.

Agenda

O Tottenham, após a virada sensacional, aparece na 2° posição da tabela com 13 pontos, segue próximo ao Manchester City e continua no seleto grupo de equipes que ainda não perderam na competição. O próximo compromisso é contra o Arsenal, fora de casa no Emirates Stadium, no próximo domingo (24) às 10h.

O Sheffield United, com um início de Premier League ruim, somou apenas 1 ponto nas primeira 5 rodadas e aparece na 17° colocação. O próximo jogo é em casa contra o Newcastle, no próximo domingo (24) às 12h30.