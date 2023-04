Em jogo com duas expulsões, Everton busca empate contra Tottenham pela Premier League

O Goodison Park protagonizou uma partida bastante disputada nesta segunda-feira (3), até no número de expulsões, uma para cada lado. O Tottenham saiu na frente, com gol de pênalti de Harry Kane, entretanto, o Everton buscou a igualdade de 1 a 1 na reta final com Keane, pela 29ª rodada da Premier League.

Início movimentado

Com ambos os times precisando de pontos, a partida foi disputada no lá e cá, do início ao fim. Dado o apito inicial, Iwobi disparou em velocidade e abriu com Gray na ponta esquerda. O passe não chegou inteiro e o camisa 11 acabou finalizando por cima do gol. Os Spurs, sob o comando do interino Cristian Stellini, responderam prontamente. Pedro Porro recebeu um belo lançamento de Dier, do campo de defesa, e o espanhol dominou com a ponta do pé e bateu cruzado. Pickford estica a perna para salvar rente à trave.

Os visitantes quase encontraram o caminho do gol, mas não contaram com o bom posicionamento de Keane. Skipp desarma no campo de ataque e perdeu a posse ao ser desarmado dentro da área. A bola desviou e sobrou limpa para Harry Kane finalizar para o gol aberto, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Enquanto o Everton tentava controlar mais os passes, o visitante tentava gerar espaços pelos lados do campo, buscando Perisic e Pedro Porro.

E, numa jogada da dupla, Pedro Porro pediu lançamento na segunda trave. Perisic atendeu, cruzando com efeito, mas McNeil se esticou todo para interceptar, salvando os Toffes. Os comandados de Sean Dyche tiveram boa chance antes do intervalo, quando Godfrey bateu de primeira após passe de calcanhar de Onana. A bola desviou em Dier e saiu.

Expulsões e empate salvador

Os Toffes retornaram melhores para a etapa final, controlando mais a posse de bola e ocupando mais o campo ofensivo. A falta de pontaria complicava e tudo foi por água abaixo com um cartão vermelho direto. Harry Kane cometeu falta em Gray. O camisa 10 disputou com Doucouré, que perdeu a cabeça e acertou o rosto do adversário.

Com vantagem numérica, o Tottenham partiu pra cima e tentou encurralar o Everton. Depois de algumas tentativas, a solução foi numa bola parada. Romero tentou dominar dentro da área, mas acabou sofrendo uma rasteira de Keane. Pênalti. Harry Kane não pegou muita distância, deslocou Pickford e chutou forte no canto direito. A vitória, que parecia concretizada, foi saindo pelos pés dos jogadores. O time foi recuando, trazendo os mandantes para o seu campo.

Gray até encontrou Gana na meia-lua, ele bateu de primeira. Lloris espalmou com uma das mãos e colocando para escanteio. Os Toffees mantiveram a pressão e contaram com a igualdade numérica ao seu favor. Lucas Moura mal saiu do banco, exagerou e entrou com as travas da chuteira e tudo no tornozelo de Keane. O camisa 5, que apareceu em vários momentos do jogo, teve papel importante na reta final, ao soltar uma bomba de longe. A bola morreu no canto, não dando nem tempo de reação ao goleiro.

Como fica e próximos jogos

Com resultado, o Everton segue lutando contra o rebaixamento, mas dá um respiro ao figurar o 15º lugar, com 27 pontos. Por sua vez, o Tottenham busca cravar uma vaga na Champions League e aparece em quarto, somando 50 pontos.

No próximo sábado (8), os Toffes irão encarar o Manchester United, em Old Trafford, às 8h30 (de Brasília), enquanto os Spurs, no mesmo dia, vão duelar contra o Bournemouth, no Tottenham Hotspur Stadium, às 11h (de Brasília).