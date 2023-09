West Ham reage no Olímpico de Londres e vence TSC pela Europa League

Um susto e uma excelente virada! Nesta quinta-feira (21) o West Ham jogou em casa no Estádio Olímpico de Londres contra o TSC Topola, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Europa League, pelo grupo A. Após sair perdendo para a equipe sérvia, os Hammers buscaram a virada e conquistaram a vitória na estreia da competição por 3 a 1. Os Gols foram de Petar Stanic para o time sérvio e Nemanja Petrovic contra, Mohammed Kudus e Tomás Soucek para o time da casa.

Virada vem depois do intervalo

A partida começou com domínio do West Ham. No entanto, as boas defesas e chances desperdiçadas impediram os Hammers de abrir o placar na primeira etapa. Já, o TSC Topola apenas se segurou. Teve mais oportunidades e assustou a defesa inglesa. Dentre as oportunidades do West Ham, a maior parte delas foi finalizada por Kudus ou Lucas Paquetá. Mas, a melhor chance foi do TSC, que carimbou a trave em chute de Stojic.

Na volta para a segunda etapa, o West Ham saiu atrás no placar logo de cara. Em falha de Ogbonna, Stanic ficou sozinho com o goleiro Fabianski, finalizando para colocar os sérvios na vantagem, com um minuto de bola rolando. Os mandantes correram atrás do resultado, se soltando do jogo mais defensivo.

Após algumas chances desperdiçadas e defendidas pelo TSC, o time da casa empatou a partida, aos 20’, em gol contra do lateral-esquerdo Petrovic após cruzamento pela esquerda. Com o placar igual, os ingleses continuaram pressionando até que, aos 24 minutos, Kudus apareceu na grande área e cabeceou para o fundo do gol. Ainda deu tempo de Soucek, aos 37', aproveitar escanteio e desviar para marcar o terceiro.

Sequência

O time de Londres vai a campo no próximo fim de semana enfrentar o temido Liverpool , no anfield, no domingo (24), às 10h, em jogo válido pela sexta rodada da Premier League. Já, o TSC Topola só volta a jogar daqui a uma semana já que seu jogo contra o Estrela vermelha foi adiado. Vai encarar na quinta-feira (28), o poderoso Napredak, em casa, as 11h30.